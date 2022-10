Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1 prossimamente, ci sarà ampio spazio per il personaggio di Marcello, che fino a ora è rimasto un po' in disparte. A raccontare che cosa accadrà a Barbieri, ci ha pensato direttamente il suo interprete, ossia l'attore Pietro Masotti in un'intervista alla rivista Vero.

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni: Marcello rivuole Ludovica

Anche se è stato proprio lui a lasciare Ludovica, sentendosi in difetto e non alla sua altezza, Marcello è deciso a riconquistare la sua Ludovica.

Peccato che la giovane Brancia sia ancora in compagnia di Torrebruna e che tutti i rotocalchi parlino di loro come una coppia bellissima e generosa, il massimo che l'alta società possa avere. Questo ha fatto arrabbiare ancora di più Marcello che, tuttavia, ha capito di dover cambiare strategia per avere finalmente tutte le attenzioni di Ludovica, sempre che lo perdoni per averla lasciata di punto in bianco.

La rivincita di Marcello ne Il Paradiso delle signore

Barbieri ha passato l'estate in Svizzera, dove ha studiato economia, ha cambiato look e carattere, ma soprattutto ambizioni. A guidarlo nella sua scalata sociale è stata Adelaide, che si è affezionata a lui e sta facendo davvero di tutto per poterlo aiutare a realizzare i suoi sogni, compreso quello di riavere il cuore di Ludovica.

Se vuole però riuscire nel suo obiettivo, non dovrà farsi scrupoli e seguire alla lettera i consigli della contessa, compreso quello di lasciare la Caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: previsti colpi di scena per Marcello

Pietro Masotti ha svelato che ci saranno parecchi colpi di scena che riguarderanno Marcello e il suo cambiamento di vita.

Barbieri sarà un uomo nuovo, diversissimo dal cameriere scanzonato e alla mano che i telespettatori sono abituati a conoscere.

L'attore ha infatti anticipato: ''Marcello è cambiato e ora vuole dominare il mondo dei ricchi e non subirlo più''.

Il nuovo volto di Barbieri piace e diverte Masotti, il quale pare contento di mettere in scena un personaggio cambiato nel profondo e che, a causa della sua inesperienza, potrebbe anche finire in grossi guai.

Resta da capire come reagirà Ludovica, una volta che rientrerà a Milano con Torrebruna, con il quale ormai fa coppia fissa. Ci sarà un ritorno di fiamma con il suo ex? Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore per scoprirlo.