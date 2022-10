Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di novembre. Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Salvo arriverà il momento di scoprire tutta la verità sul conto della sua amata Anna.

La donna, in queste settimane in cui si è assentata per trasferirsi in America, non è stata sincera nei confronti di suo marito, motivo per il quale si ritroveranno a fare i conti con un vero e proprio terremoto emotivo che si abbatterà sul loro matrimonio.

Intanto Marco dovrà schivare i colpi bassi del fratello Tancredi, che proverà in tutti i modi a rovinargli la carriera professionale.

Anna esce di scena dopo l'addio a Salvo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che dopo aver scoperto che Quinto è ancora vivo, Salvo deciderà di fare un passo indietro nel suo rapporto con Anna.

Sebbene i due siano sposati, il giovane Amato troncherà la sua relazione con la donna, così da permetterle di riprendere in mano le redini del suo matrimonio con quell'uomo che credeva fosse deceduto.

Di conseguenza, Anna Imbriani uscirà definitivamente di scena dal cast di questa settima stagione mentre Salvatore sarà a dir poco disperato.

Il ragazzo farà fatica a riprendersi dopo l'ennesima delusione sentimentale, tanto da deciderà di staccare per un po' di tempo la spina da tutto e tutti.

Marco nei guai sul lavoro: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

In queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di novembre, il giovane Amato deciderà di partire per stare un po' di giorni a Londra assieme a sua mamma Agnese e alla sorella Tina.

Basterà questa piccola pausa per fare in modo che Salvo ritrovi se stesso e riprenda in mano le redini della sua vita sentimentale?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Spazio poi alle vicende di Marco: le anticipazioni della soap opera rivelano che la pubblicazione dell'articolo sulla strage del Vajont, scatenerà l'ira del fratello Tancredi e quella di Umberto.

Tancredi vuole rovinare Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore nuove puntate

Tancredi divulgherà un comunicato stampa in cui prenderà le distanze dal pezzo che porta la firma di suo fratello Marco e la stessa cosa verrà fatta anche da Umberto. Per fortuna, però, il giovane di Sant'Erasmo potrà contare sul sostegno di Vittorio e Roberto, che si schiereranno dalla sua parte.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, però, rivelano che la contessa Adelaide scoprirà che Tancredi si sta muovendo per rovinare la carriera professionale di Marco.

Una situazione sempre più difficile da sostenere per il fidanzato di Stefania, il quale prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare definitivamente il mondo del giornalismo.