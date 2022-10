Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato, in merito agli episodi dal 7 all'11 novembre, raccontano che Tancredi e Umberto si dissoceranno, tramite comunicato stampa, dall'articolo scritto da Marco sulla tragedia del Vajont. Adelaide, intanto, tenterà invano di portare Vittorio dalla sua parte, nel frattempo Salvo si sfogherà con Marcello dopo aver detto addio alla moglie Anna. Vito, invece, cercherà di esaudire un desiderio di Maria, mentre Vittorio confesserà a Roberto di provare qualcosa per Matilde.

La contessa, inoltre, accuserà il cognato di aver rovinato la vita di Marco, nel frattempo Salvatore deciderà di cambiare aria andando a Londra. Vittorio, infine, proporrà ad Ezio di andare a vivere a casa sua.

Umberto e Tancredi si dissoceranno dal pezzo di Marco

L'articolo scritto dal rampollo di casa Di Sant'Erasmo sulla tragedia del Vajont spingerà Tancredi e Umberto a dissociarsi dallo stesso tramite comunicato stampa, ma Marco potrà ancora contare sul supporto di Roberto e Vittorio.

Maria, invece, confezionerà il modello prima di presentarlo a Flora, mentre il commendatore umilierà Ezio a causa di un permesso accordato dall'uomo alle operaie della Palmieri messo in atto senza il benestare di Guarnieri senior.

Adelaide tenterà di portare Conti dalla sua parte della barricata, così da fare assieme la guerra a Umberto, ma il proprietario dell'atelier non cederà.

Salvo, inoltre, si sfogherà con Marcello rivelando all'amico di aver detto addio ad Anna.

Le Veneri tenteranno di essere di sostegno morale al cameriere, ma quest'ultimo si chiuderà a riccio, nel frattempo Teresio racconterà a Gloria di essere stato umiliato da Umberto.

Conti inizierà a vedere Matilde sotto una nuova luce dopo aver osservato una nuova iniziativa della donna.

Vittorio inviterà Ezio a vivere a casa sua

Adelaide, venuta a conoscenza che Tancredi sta facendo terra bruciata sul fronte professionale contro Marco, proverà a cercare al nipote dei nuovi colloqui da sostenere,

Elvira, al contempo, tenterà di risollevare il tono umorale di Salvo ma il cameriere reagirà malamente, nel frattempo Vito deciderà di organizzare una sorpresa per Maria.

Vittorio, invece, rivelerà all'amico Roberto di essersi invaghito di Matilde, mentre Flora tenterà di mettere ancora più pressioni sulla giovane Puglisi nel tentativo di metterla in difficoltà.

La contessa accuserà il cognato di aver rovinato la vita professionale di Marco, col giovane che verrà sollecitato da Frigerio e Stefania a non accantonare la strada del giornalismo.

Salvo, inoltre, capirà che è il momento di cambiare aria e deciderà di partire alla volta di Londra, nel frattempo Vito sarà una follia d'amore per la giovane sarta.

Vittorio, in ultimo, inviterà Ezio a vivere a casa sua, mentre Marcello avrà in mente un'idea per far scomparire, almeno per una sera, i tormenti della contessa.