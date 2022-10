Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni puntano l'obiettivo Ezio e Veronica che, dopo essere finiti al centro dello scandalo per via dell'articolo pubblicato sul giornale, vengono presi di mira dai pettegolezzi. Ezio ha deciso di andare via da casa, anche dopo aver ascoltato i consigli di Don Saverio. La prima persona con la quale si confiderà sarà, guarda caso, Gloria.

Anna ha salvato Quinto: Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni

Arriva il momento per Anna di affrontare Salvatore e di rivelare le sue tante bugie. Ormai non può nascondersi. Ha mentito su tutta la linea: non è andata in America per accompagnare la madre a sottoporsi a una delicata operazione chirurgica, ma per salvare Quinto.

L'ex di Anna non ha perso la vita in naufragio, come tutti credevano. Dopo essersi salvato miracolosamente, è stato arrestato in una prigione in Sud America. Una volta che Anna ne è venuta a conoscenza, è partita immediatamente per poterlo salvare.

Ezio cerca conforto in Gloria dopo essere andato via da casa

Tempo di novità al grande magazzino. Matilde è una donna moderna e propone a Vittorio di creare una linea di lingerie per il Paradiso.

Nel frattempo Flora non perde occasione per umiliare il lavoro di Maria. La giovane Puglisi viene però consolata da Vito, che sembra aver perso la testa per lei. Adelaide si scaglia per l'ennesima volta contro la giovane Ravasi, che racconta quanto successo a Umberto.

Ezio e Gloria vicini: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Continuando con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7, Umberto è stanco dei giochetti di Adelaide e delle sue continue umiliazioni ai danni di Flora. Decide così di agire e di mettere la contessa con le spalle al muro una volta per tutte. A farne le spese, tuttavia, sarà una persona che non c'entra nulla con questi intrighi.

Il signor Colombo vuole salvare la reputazione di Veronica ed è sempre più preoccupato per lei. Dopo essere uscito di casa per evitare l'accusa di concubinato, si sistema in una piccola pensione, nonostante il parere contrario della povera Zanatta, di Gemma e di Stefania.

Guarda caso Ezio incontrerà Gloria e le confesserà il luogo in cui si è trasferito: è forse un sottile messaggio per cercare un suo contatto dopo tanto tempo? La situazione si fa sempre più complicata e Veronica teme in cuor suo di perdere per sempre l'uomo che ama e che pensava di sposare al più presto. O forse non sa di averlo già perso.

Infine, dopo un primo momento di smarrimento e rabbia, Anna e Salvatore sembrano riavvicinarsi, ma non tutto è come sembra.