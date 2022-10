Settimana imperdibile quella de Il Paradiso delle Signore dal 31 ottobre al 4 novembre 2022. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda su Rai 1 svelano che Anna rivelerà la verità su Quinto e che Salvatore sarà costretto a prendere una decisione spiazzante e inaspettata.

Occhio anche alla famiglia Colombo che sembrerà scivolare in un abisso senza fondo. Ezio, dopo l'aggressione a Veronica e le parole di Don Saverio, è andato via da casa, lasciando Veronica sola con Gemma e con la paura che possa tornare con Gloria. Armando, invece, scoprirà degli inquietanti retroscena sul misterioso Vito.

Questo e molto altro nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore da lunedì 28 ottobre a venerdì 4 novembre.

Quinto è vivo: Il Paradiso delle Signore anticipazioni 31 ottobre-4 novembre 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 riportano che Anna (Giulia Vecchio) è a Milano e non può più mentire. Messa alle strette da Salvo (Emanuel Caserio) è costretta a rivelare tutto su Quinto (Cristiano Caccamo).

Il suo ex, creduto passato a miglior vita, è in realtà sopravvissuto a una prigionia in Africa e adesso, grazie al suo aiuto, può tornare in libertà. Che ne sarà ora del matrimonio con Salvatore?

Nel frattempo, Maria (Chiara Russo) viene difesa da Vito (Elia Tedesco) che la protegge dalle continue umiliazioni di Flora, terrorizzata dalla possibilità di perdere il posto da stilista per colpa di Adelaide e Matilde.

Armando fa una scoperta su Vito: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Continuando con le anticipazioni, vedremo Armando (Pietro Masotti) scoprire qualcosa su Vito che lo farà preoccupare: come mai ha una foto di Maria nel suo portafoglio?

Intanto, Umberto gioca un colpo basso a Marco allo scopo di ricattare Adelaide, la quale è molto affezionata al nipote.

Anna prova in tutti i modi a far capire a Salvatore che è lui l'unico uomo che ama e che il fatto che Quinto sia tornato non cambierà nulla. Gli propone così una crociera.

Il Paradiso delle Signore: Salvatore prende una decisione inaspettata

Il grande momento è arrivato: Quinto entra nella Caffetteria e incontra Salvatore, mentre Irene riabbraccia il suo vero papà.

A quel punto, Salvatore non può più nascondere la testa sotto la sabbia e prende una decisione dolorosa e spiazzante.

Infine, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 dal 31 ottobre al 4 novembre verrà a galla una verità su Vito, dopo che Armando scoprirà dove e quando è nato. Chi è davvero il misterioso Lamantia che si è presentato a Milano ed è rimasto affascinato da Maria? Non resta che attendere i nuovi episodi per scoprirlo.