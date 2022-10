Entrano sempre più nel vivo le trame de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate si concentrano su Salvatore, sul punto di scoprire la verità su Anna e su quel viaggio in America che nasconde così tanti retroscena. Diversi indizi stanno facendo insospettire il giovane Amato, che non riesce tuttavia a trovare il bandolo della matassa. Armando e Marcello, decisi ad andare a fondo della questione, si recano a Reggiolo, il paesino di Caterina, la mamma di Anna. Dopo aver visto con i loro occhi ciò che temevano, preferiranno mentire a Salvatore, preoccupati per la sua reazione.

Il Paradiso delle Signore 7 puntata 34 giovedì 27 ottobre 2022

Umberto sta facendo davvero di tutto per aiutare Flora, la donna che ama, a non perdere il lavoro. La sua reputazione è in bilico, specie dopo che Adelaide ha pensato bene di umiliarla pubblicamente al Circolo, elogiando nel contempo il vestito da sposa realizzato da Maria.

Guarnieri continua a spingere affinché Maria venga assunta dalla baronessa Foppa. Se così fosse, il posto di Flora al grande magazzino sarebbe salvo, almeno per il momento.

Nel momento in cui la giovane Puglisi riceve la fatidica proposta di lavoro, sia Matilde che Adelaide si insospettiscono non poco.

Veronica Zanatta viene aggredita

La situazione di Ezio e Veronica, al centro dei pettegolezzi, peggiora sempre di più.

C'è chi grida allo scandalo, dato che il signor Colombo risulta essere regolarmente sposato con Gloria ma vive con un'altra donna.

Dopo che un giornalista non ha lasciato in pace Gemma, Gloria prega le Veneri di proteggerla. Il suo gesto dimostra ancora una volta quanto sia nobile d'animo.

Come svelano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica verrà aggredita da un gruppo di donne bigotte, che la umilieranno pubblicamente.

Armando e Marcello mentono a Salvo: spoiler Il Paradiso delle Signore

Decisi a scoprire che cosa ci sia sotto, Armando e Marcello si recano a Reggiolo, il paesino di origine di Anna. Il signor Ferraris aveva visto lungo: Caterina, la madre della misteriosa Imbriani, non ha mai lasciato il paese. Non è malata e non necessita di alcuna operazione chirurgica.

Dunque, Anna è partita da sola mentendo sulle reali motivazioni.

Marcello e Armando vengono poi a sapere che Anna sta per rientrare a Milano e che l'arrivo è previsto per il giorno successivo. Come svelano le nuove trame de Il Paradiso delle Signore però, entrambi preferiscono non rivelare a Salvatore quanto scoperto su Caterina.

Ma si sa che, prima o poi, la verità viene sempre a galla. Molto presto, il giovane Amato verrà a conoscenza di tutte le bugie di Anna e non la prenderà affatto bene.