Da non perdere le nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 come sempre alle 16:05 e in replica su RaiPlay. Dopo la scarcerazione di Gloria e la storia raccontata nel libro di Stefania, la stampa inizia a interessarsi all'intera vicenda, pronta a lucrare su loro dolore.

Nel frattempo, Matilde e Vittorio sono sempre più distanti, mentre Ezio cerca di risolvere la spinosa situazione legata all'annullamento del matrimonio, senza sapere che presto verrà a sapere di una scottante verità su Veronica.

Il segreto della bella Zanatta verrà alla luce proprio in concomitanza di un'intervista fatta da un giornalista senza scrupoli.

Ezio ha una strategia per annullare il matrimonio con Gloria: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore svelano che Vittorio avrà una nuova idea vincente per fare pubblicità al grande magazzino. All'interno del Paradiso Market, verrà inserita una rubrica dedicata ai problemi di cuore.

Vittorio, tuttavia, non sarà in pace con se stesso per quanto accaduto con Matilde. Il fatto di aver preso una frase della sia lettera per partecipare al concorso indetto dal Comune di Milano gli è costato molto caro.

Matilde, già di cattivo umore per quanto successo con Tancredi, non sembra avere alcuna voglia di perdonare Conti, che non sa più come fare.

Ezio ha un piano per annullare il matrimonio con Gloria

Irene vorrebbe fidarsi di Alfredo, ma non riesce. Crede che il ragazzo sia un Dongiovanni che porti le sue conquiste nel magazzino del Paradiso. La sospettosa Cipriani non sa che Alfredo sta aiutando Clara.

Intanto, Vito non viene selezionato come contabile ma un imprevisto cambia le carte in tavola.

Il comportamento dell'uomo è sempre più ambiguo e sembra che nasconda qualcosa.

Ezio e Gloria nei guai, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

La storia di Gloria raccontata nel libro di Stefania ha attirato l'attenzione di alcuni giornalisti che la vogliono sfruttare a loro favore. Ingenuamente, Marco fissa un'intervista per Gloria ed Ezio, inconsapevole delle conseguenze che essa porterà all'intera famiglia Colombo.

Ebbene sì, perché nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Ezio e Gloria non potranno certo immaginare che un giornalista senza etica si interessi particolarmente alla loro storia e la sfrutti per fare un articolo scandalistico.

Attenzione ai prossimi episodi, perché ogni precario equilibrio cambierà per sempre. Ezio e Veronica dovranno affrontare una serie di guai che metteranno a dura prova il loro amore, mentre Gloria sarà di nuovo al centro di maligni pettegolezzi.