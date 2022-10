Dopo la lite avvenuta nelle scorse puntate di Uomini e donne tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, i due decideranno di continuare la conoscenza. È quello che il pubblico vedrà nella nuova settimana di programmazione, da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre. Ida Platano, intanto, continuerà la conoscenza con Claudio.

Alessandro e Roberta ci riprovano nelle prossime puntate di Uomini e donne

Uomini e donne continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Le puntate che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 sono già state registrate e dovrebbero fare riferimento alle registrazioni del 23 e 24 settembre.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si sa che Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua decideranno di continuare la loro frequentazione. Nonostante poco prima avessero deciso di troncare, cambieranno idea. Come andrà a finire? I telespettatori dovranno attendere le prossime registrazioni.

Ida Platano continua a conoscere Claudio: anticipazioni U&D

Dando uno sguardo veloce al Trono Classico, il tronista Federico N. uscirà in esterna con la corteggiatrice Carola. Peccato che in studio deciderà di eliminarla. A quanto pare, non sarà scattato nulla di particolare. Alessio, invece, si dichiarerà per la tronista Lavinia. Tornando, invece, al Trono Over, sia Gemma Galgani che la sua amica Ida Platano, continueranno a conoscere nuovi corteggiatori.

In particolare, si verrà a sapere che la conoscenza tra Ida e il nuovo cavaliere Claudio, proseguirà abbastanza bene. Claudio è una new entry di questa stagione di Uomini e donne. Non è passato inosservato, grazie al suo fisico possente, agli occhi azzurri e ai capelli biondi. È un coach di fitness di 38 anni e viene da Napoli.

Alessandro e Roberta ancora protagonisti a Uomini e donne

In attesa di scoprire come andrà a finire questa nuova frequentazione di Ida, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne, Alessandro e Roberta torneranno al centro dello studio. I due discuteranno, ancora una volta, per via di un messaggio. Nonostante questo, sembra che entrambi vogliano continuare la reciproca conoscenza.

Per Gemma Galgani si presenterà un altro corteggiatore. Si tratta di Roberto, il quale sta uscendo anche con altre dame. Poteva mancare Riccardo Guarnieri? Il cavaliere pugliese sembrerà non voler mollare la presa su Federica Aversano. Riccardo, infatti, le si avvicinerà nuovamente durante un ballo. Maria De Filippi chiederà spiegazioni ma sembra che il cavaliere non abbia cercato un approccio, ma abbia solo voluto scherzare con la tronista. Ecco ciò che andrà in onda in TV durante la settimana che va dal 10 al 14 ottobre su Canale 5. L'appuntamento è come sempre, a partire dalle 14:45. In attesa delle prossime anticipazioni sulle nuove registrazioni.