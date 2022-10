Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno importanti novità per i dipendenti del negozio di moda. A tal proposito, Matilde porterà una ventata di novità nell'atelier e vorrà creare una linea di lingerie. Vittorio sarà entusiasta della proposta di Frigerio Di Sant'Erasmo e la coppia lavorerà insieme. Conti e la moglie di Tancredi organizzeranno una serata di gala con un ballo finale. Anche le Veneri saranno protagoniste dell'evento e dovranno prendere lezioni di ballo. Durante l'evento, Conti danzerà con Matilde e potrebbe esserci un ballo romantico fra i due colleghi dell'atelier.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vittorio Conti e Matilde lanciano una linea di lingerie

Vittorio e Matilde stanno lavorando fianco a fianco nell'atelier di moda milanese. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Frigerio Di Sant'Erasmo avrà un'idea, per risollevare le sorti del negozio e aumentare i profitti. La cognata di Marco penserà di lanciare una linea di lingerie e proporrà la sua idea al direttore del negozio. Quando Conti sentirà le intenzioni di Matilde, sarà entusiasta, al punto da lavorare insieme alla sua collega, per promuovere i corsetti. Per fare conoscere le nuove creazioni, i due imprenditori organizzeranno una serata di gala.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: le Veneri prendono lezioni di valzer

La serata di gala sarà a tema Gattopardo. In particolar modo, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che i dipendenti del negozio e gli invitati si recheranno al cinema Corso a vedere il film, diretto da Luchino Visconti.

Dopo la visione della pellicola, i collaboratori di Vittorio Conti si recheranno all'atelier per un ballo finale. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito a quello che accadrà. In particolar modo, le Veneri saranno protagoniste dell'evento e, oltre a indossare abiti meravigliosi, avranno un altro compito.

Le commesse del negozio, infatti, dovranno prendere lezioni di valzer.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Vittorio Conti balla con Matilde

Durante la serata, inoltre, ci sarà un avvicinamento fra Vittorio e Matilde. Durante l'evento di gala, infatti, il direttore de Il Paradiso delle signore chiederà a Frigerio Di Sant'Erasmo di ballare con lui. Al momento, le anticipazioni non rivelano se fra la moglie di Tancredi e Conti ci sia qualche momento romantico insieme. Inoltre, attualmente, non sono trapelati ulteriori indizi sui cavalieri che accompagneranno in pista le Veneri, dal momento che, alcune delle commesse del negozio di moda, non sono ancora fidanzate.