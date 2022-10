La fiction Il Paradiso delle signore prosegue la propria consueta messa in onda. Nella puntata in programmazione sul piccolo schermo il 31 ottobre 2022, la giovane ricamatrice Maria Puglisi (Chiara Russo), sempre più soddisfatta dei suoi lavori, farà i conti con la stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) che sarà stufa di non ricevere i suoi stessi apprezzamenti e la umilierà.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 31 ottobre: Anna dice la verità a Salvatore

Nel corso del 36° episodio dello sceneggiato giunto alla sua settima stagione, trasmesso su Rai 1 lunedì 31 ottobre come sempre a partire dalle ore 16:05 circa, Anna (Giulia Vecchio) non avrà altra scelta che essere sincera con Salvatore (Emanuel Caserio) di ritorno a Milano.

In particolare la donna ammetterà al marito di essere partita con l’obiettivo di salvare il suo primo marito Quinto (Cristiano Caccamo), facendolo liberare da una prigione del Sud America.

Nel contempo Matilde (Chiara Baschetti) consiglierà a Vittorio (Alessandro Tersigni) di introdurre una novità nel negozio, ovvero di vendere dei prodotti di lingerie.

Intanto Ezio (Massimo Poggio) farà sapere all’ex moglie Gloria (Lara Komar) di aver lasciato casa Colombo per soggiornare in una pensione: l’obiettivo del padre di Stefania (Grace Ambrose) sarà quello di evitare una denuncia per concubinaggio, dopo che è venuta a galla la sua relazione con Veronica (Valentina Bartolo). Il signor Colombo metterà in pratica quindi il consiglio di Don Saverio (Andrea Lolli) di non condividere lo stesso tetto con la sua promessa sposa per far calmare le acque.

Maria consolata da Vito, Umberto vuole farla finire ad Adelaide

Successivamente Flora, sempre più invidiosa del successo della collega Maria, la disprezzerà per metterla in cattiva luce: a consolare quest’ultima sarà il nuovo contabile Vito (Elia Tedesco), sempre più cotto della ricamatrice all’insaputa della stessa.

Intanto la giovane Ravasi ricorderà al suo amato Umberto (Roberto Farnesi) che la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) l’ha umiliata.

Il commendatore Guarnieri, stufo delle macchinazioni della diabolica cognata, sarà deciso a trovare una soluzione per fargliela finire al più presto possibile, soprattutto per sollevare l’umore della sua dolce metà. Infine sembrerà esserci un riavvicinamento tra Salvatore e Anna, dopo gli ultimi avvenimenti.