La serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore prosegue la propria messa in onda dal lunedì al venerdì.

Nell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 1 novembre 2022 come al solito a partire dalle ore 16:05, il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) vorrà costringere la cognata Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) a dargli le sue azioni in modo da poter gestire liberamente il grande magazzino milanese.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio del 1/11: Matilde si rifiuta di ballare con Vittorio

Le anticipazioni della 37^ puntata della soap opera in programmazione su Rai 1 martedì 1 novembre, raccontano che Matilde (Chiara Baschetti) non vorrà avere lo stesso comportamento della parente Adelaide nei confronti di Flora (Lucrezia Massari).

Salvatore (Emanuel Caserio) nonostante il riavvicinamento con la moglie Anna (Giulia Vecchio), continuerà a essere preoccupato a causa del ritorno di Quinto (Cristiano Caccamo): intanto il giovane Amato sarà sicuro che il primo marito della sua amata sia il padre biologico della piccola Irene. Anche la signora Caterina dimostrerà di non essere affatto tranquilla per l’inaspettata novità e non farà altro che far agitare ulteriormente il genero.

Nel contempo Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde saranno decisi a organizzare una serata a tema al paradiso, ovvero un evento di gala ispirandosi al film Il Gattopardo: l’obiettivo di Conti e di Frigerio sarà quello di promuovere i nuovi corsetti.

A questo punto le veneri del lussuoso magazzino dovranno prendere delle lezioni di ballo, per imparare il valzer: Vittorio approfitterà dell’occasione per invitare a ballare la new entry, ricevendo un netto rifiuto. Il direttore Conti non farà altro che chiedersi per quale motivo la parente della contessa di Sant’Erasmo sia così sfuggente nei suoi confronti.

Armando turbato a causa di Vito, Umberto deciso a mettere in cattiva luce Marco

In seguito Armando (Pietro Masotti) non nasconderà il suo evidente turbamento, dopo aver fatto una scoperta su Vito (Elio Tedesco) il nuovo contabile del Paradiso.

Umberto invece, appena Flora gli ricorderà che Adelaide l’ha umiliata pubblicamente, sarà deciso a mettere in cattiva luce Marco (Moisè Curia) sul piano lavorativo. Il commendatore Guarnieri soprattutto vorrà mettere alle strette la cognata Adelaide, per riuscire a ottenere le quote del negozio.