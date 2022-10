Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily per gli episodi dal 24 al 28 ottobre, evidenziano che Maria Puglisi (Chiara Russo) riceverà i complimenti di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in merito all'abito creato per la baronessina Foppa. Vito Lamantia (Elia Tedesco), invece, sarà presentato allo staff col ruolo di contabile, nel frattempo la sarta verrà invitata alla festa del Circolo dalla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e riceverà diversi elogi da svariati soci.

Vito, nel mentre, rimarrà piacevolmente colpito dalla bellezza di Puglisi, nonostante la ragazza non si accorgerà di niente. Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e la contessa, intanto, inizieranno a divenire sospettose quando scopriranno che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) ha chiesto ai Foppa di far assumere Maria in una loro azienda. Nel frattempo la ragazza di Partanna sarà indecisa se restare al Paradiso o accettare l'allettante offerta lavorativa in Costa Azzurra. Il padre di Maria, infine, potrebbe essersi accordato con Vito per far sì che quest'ultimo sposi la giovane Puglisi.

L'interesse di Vito nei riguardi di Maria

Il ruolo di contabile del grande magazzino meneghino, che nella scorsa stagione era ricoperto da Beatrice Conti (Caterina Bertone), passerà alla new entry Vito.

Sbarcato a Milano con l'intento preciso di farsi assumere al Paradiso, Lamantia proviene da Montevago, paesino vicino Partanna, ed è un bracciante agricolo figlio di una contadina e un pastore. Simpatico e agile nel modo di interfacciarsi al mondo, Vito aveva dato una mano ai genitori nei campi e col gregge sin dalla tenera età.

Alla stregua di un vero e proprio colpo di fulmine, quando il nuovo contabile guarderà Maria per la prima volta ne rimarrà estasiato, ma ciò non toglie che il ragazzo potesse già essere a conoscenza dell'esistenza della giovane sarta ed essere approdato in atelier spinto dal padre della stessa.

Maria potrebbe essere costretta dal padre a convolare a nozze con Vito

Nell'episodio andato in onda venerdì 14 ottobre, Maria aveva detto alla coinquilina Irene Cipriani (Francesca Del Fa) che il padre per telefono le aveva detto di averle organizzato un matrimonio combinato. La sarta, però, aveva fatto presente all'amica di non avere alcuna intenzione di spostarsi dal capoluogo lombardo e nemmeno di convolare a nozze con uno sconosciuto.

Considerando che Vito proviene da un paesino vicino al luogo nativo di Maria, ovvero Montevago, è probabile che il papà della ragazza si sia accordato in precedenza con Lamantia per fargli sposare la figlia.