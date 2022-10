Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso della settimana che va dal 24 al 28 ottobre non possono mancare numerosi nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare l'attenzione è posta soprattutto su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Flora, che in questo momento non sta vivendo un periodo lavorativamente favorevole e si sente scoraggiata.

Maria in veste di stilista del Paradiso

Durante i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, per l'annullamento del loro matrimonio, Ezio e Gloria si affidano totalmente alle capacità e conoscenze di Adelaide.

Nel frattempo Flora mostra entusiasta i suoi bozzetti a Vittorio per la realizzazione dell'abito della baronessina Foppa. Tuttavia non ottiene la risposta sperata: Conti non è convinto e preferisce quelli di Maria. Quest'ultima viene anche invitata al Circolo dalla Contessa. La situazione non piace affatto alla stilista Ravasi, la quale si sente messa da parte.

Intanto, dopo un'attenta ricerca, Vito fa il suo ingresso ufficiale come nuovo contabile del magazzino meneghino. Salvo, invece, è molto preoccupato, perché scopre che i fiori che ha spedito alla sua amata Anna negli Stati Uniti, in realtà, non le sono mai arrivati. Poco dopo Stefania riceve un messaggio da Federico, ma preferisce tenerlo nascosto e non farne parola a Marco.

Le Veneri del Paradiso sul nuovo numero della rivista

Nel contempo Vittorio comunica una notizia molto importante alle Veneri: tutte faranno parte della nuova copertina della rivista del Paradiso Market. Successivamente la Sacra Rota si esprime definitivamente sulla questione del matrimonio tra Ezio e Gloria: non si può annullare.

Per risollevare gli animi, Stefania e Gemma organizzano a sorpresa per il signor Colombo e Veronica.

Iniziando a lavorare nel magazzino, Vito resta colpito dalla bellezza di Maria. Tuttavia la giovane Venere non se ne rende neanche conto, in quanto concentrata su altro. In particolare si sta occupando dell'abito della baronessina, che riscuote un notevole successo.

Ovviamente Adelaide non può farsi sfuggire un evento così importante per poter fare uno sfregio alla sua acerrima nemica Flora. Pertanto elogia pubblicamente la giovane Puglisi. Il gesto della Contessa colpisce nel segno, difatti Ravasi non nega a Umberto che teme di perdere il posto.

Maria potrebbe lasciare il Paradiso delle Signore

Per risolvere la questione Umberto ha in mente un'idea: chiedere alla baronessa Foppa di assumere Maria nella sua azienda di tessuti in Costa Azzurra, così facendo starebbe lontana dal Paradiso e la sua amata Flora non perderebbe il posto di lavoro. D'altro canto, però, quando Puglisi riceve l'offerta di lavoro, Matilde e Adelaide si insospettiscono.

Armando fa ritorno da una delle sue consegne e si imbatte nella madre di Anna.

Corre subito a informare Marcello del fatto che la mamma di Anna non si trovi negli Stati Uniti. Pertanto il giovane barista preferisce andare fino in fondo alla questione e si reca nel paese di origine della fidanzata di Salvo, e con sommo dispiacere scopre che lei ha mentito sin dall'inizio. Ciononostante, Armando e Marcello preferiscono non rivelare nulla al loro amico.

Intanto i giornalisti continuano a ficcanasare nella relazione di Ezio e questa volta Gemma ne paga le conseguenze. Per proteggerla Gloria chiede aiuto alle Veneri, mentre Veronica viene aggredita da un gruppo di donne con l'accusa di essere la concubina del signor Colombo.

Anna fa ritorno al Paradiso delle Signore

In un secondo momento Marcello e Armando si sentono in colpa per aver nascosto la verità a Salvo.

Così decidono di dirgli che in realtà Caterina gode di ottima salute e che non è mai partita alla volta degli Stati Uniti. Pertanto quando Anna fa ritorno, suo marito le chiede spiegazioni e la giovane donna rivela qualcosa di sconvolgente.

Maria, intanto, è sommersa dai vari dubbi. Non sa se accettare l'offerta dei Foppa oppure restare al Paradiso delle Signore. Tuttavia Vito l'aiuta nella scelta, dandole una risposta del tutto inattesa. Infine Gloria viene a sapere dell'aggressione di Veronica e si lascia sfuggire questo dettaglio con Ezio, il quale è preoccupato per la situazione. Don Saverio gli consiglia di non vivere, almeno per il momento, sotto lo stesso tetto.