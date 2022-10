Decisiva la puntata Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda venerdì 28 ottobre su Rai 1 alle 16:05 e on demand su RaiPlay, dove è possibile vederla anche in replica. Sarà proprio in questo episodio che Salvatore scoprirà le bugie di Anna e sarà costretto a prendere una decisione, vista la gravità della situazione. Nel frattempo, Don Saverio si intrometterà nella vita di coppia di Ezio e Veronica, dopo essere venuto a conoscenza dell'aggressione del giorno prima ai danni della povera Zanatta. Di seguito, le anticipazioni e quello che succederà.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marcello e Armando raccontano la verità a Salvo

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 28 ottobre, Armando e Marcello avranno modo di parlare a lungo di quanto scoperto a Reggiolo su Caterina e anche su Anna. Sentendosi in colpa per non aver raccontato nulla a Salvatore - anche se con il nobile intento di proteggerlo - si faranno coraggio e vuoteranno il sacco, togliendosi un grosso peso. La reazione di Salvo sarà molto forte, come si può ben immaginare. Anna gli ha mentito per tutto questo tempo e Caterina non è mai partita con lei: dove è stata in queste settimane e cosa nasconde? La rabbia lo divorerà nel profondo e capirà che è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: Maria pensa di lasciare Milano

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, vedremo la giovane Puglisi molto turbata per la proposta della baronessa Foppa di trasferirsi in Costa Azzurra per lavorare da lei. Maria non vorrebbe lasciare Milano, ma nemmeno perdere un'opportunità del genere.

A risolvere la situazione è Vito, che per non far allontanare Maria, verso la quale prova qualcosa, interviene con una proposta inaspettata.

Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: Anna racconta tutto a Salvatore

Il fatto che Veronica abbia subito un’aggressione viene appreso da Gloria. Preoccupata, la bella Moreau ne parla con Don Saverio, che rimane senza parole.

Il religioso fa visita a casa di Ezio e di Veronica invitandoli caldamente a non vivere più sotto lo stesso tetto: lo ascolteranno? Nel frattempo, come rivelano gli spoiler de Il Paradiso delle Signore di venerdì 28 ottobre, Salvatore sarà stanco di silenzi e bugie e così metterà Anna con le spalle al muro: che cosa è successo davvero in America e perché ha mentito per tutte queste settimane, arrivando a coinvolgere anche sua madre Caterina? Anna non potrà fare altro che essere sincera, rivelando a Salvo una scottante verità che, al momento, è ancora ignota. Nuovi dettagli arriveranno nel corso delle prossime puntate.