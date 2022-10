Continuano le vicende dei personaggi de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda da lunedì a venerdì alle 16:05 su Rai 1.

Tra i recenti spoiler rilasciati sul web sono presenti delle anticipazioni riguardanti la coppia formata da Flora Ravasi e Umberto Guarnieri. Come è già stato annunciato, Adelaide farà di tutto per mettere la stilista in difficoltà. Il commendatore non se ne starà con le mani in mano e pianificherà un modo per aiutare la fidanzata. Senza saperlo, però, rischieranno di andarci di mezzo Maria e Marco. Inattesi risvolti, però, cambieranno i piani del banchiere.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 autunno 2022: Adelaide elogia Maria

Sin dall'inizio nella settima stagione del Paradiso delle signore Adelaide ha cercato in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote a Flora. Grazie alle quote di Umberto, prima nelle mani di Romagnoli e poi in quelle della Contessa, quest'ultima è diventata comproprietaria del grande magazzino. La sua posizione le ha permesso di mettere in difficoltà la rivale, colpevole di avere iniziato una relazione con Guarnieri.

La situazione non migliorerà e il conflitto si acuirà quando la nobildonna si troverà davanti l'occasione giusta per mettere in imbarazzo la stilista. Stando alle anticipazioni, i bozzetti di quest'ultima non saranno apprezzati da Vittorio e Matilde che, invece, faranno i complimenti a Maria per l'abito della nipote della baronessa Foppa.

Appreso ciò, Adelaide deciderà di offendere la giovane Ravasi elogiando Maria davanti a tutti i membri del Circolo. In difesa della stilista accorrerà Umberto che dimostrerà, al pari dell'ex cognata, di essere un ottimo stratega.

Guarnieri vuole allontanare Maria dal Paradiso delle signore: trame autunno 2022

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 7 rivelano che Flora inizierà a temere di perdere il posto di stilista al Paradiso delle signore.

Gli apprezzamenti di Vittorio nei confronti di Maria spaventeranno la statunitense che comincerà a vedere nella giovane Puglisi la sua futura sostituta. Umberto architetterà un piano. L'uomo contatterà la baronessa Foppa e le chiederà di assumere la giovane siciliana nella sua azienda di tessuti che si trova in Costa Azzurra.

In questo modo, il commendatore spera di poter allontanare la ragazza da Milano. In realtà, Flora e Maria saranno soltanto due pretesti per Umberto e Adelaide per continuare a farsi la guerra. Alla contessa, infatti, non importa nulla di Maria. Ciò che le interessa è colpire la rivale Ravasi.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7: un uomo manda a monte i piani di Umberto

Stando alle anticipazioni delle settimane successive, però, le cose non andranno come pianificate. A rilasciare uno spoiler sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 ci ha pensato la rivista TelePiù. Sul settimanale è riportato che il commendatore Guarnieri non sa che qualcuno lo ostacolerà. Nell'articolo si legge: "Umberto non sa che un uomo manderà a monte il suo piano, perché al cuore non si comanda".

Le recenti anticipazioni rivelano che Guarnieri non si fermerà davanti al primo fallimento. L'uomo colpirà Marco per poter ricattare la contessa. Il banchiere metterà in dubbio la liceità di alcune fonti usate dal giornalista per il reportage realizzato sul disastro del Vajont. Anche questa volta, però, qualcosa andrà storto a causa dell'intervento di Vittorio.