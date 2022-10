Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily di stampo nostrano per le puntate che andranno in onda giovedì 3 e venerdì 4 novembre anticipano che Matilde (Chiara Baschetti) sarà sul punto di lasciare la boutique a causa del ricatto di Umberto (Roberto Farnesi) ai danni di Adelaide (Vanessa Gravina). Scoperto l'intrigo, Vittorio (Alessandro Tersigni) vorrà far comunque pubblicare l'articolo di Marco (Moisè Curia) sul Paradiso Market, così il proprietario del grande magazzino andrà a Villa Guarnieri con l'intento di risolvere la faccenda.

Salvo (Emanuel Caserio), invece, sarà agitato quando verrà spuntare d'improvviso Quinto (Cristiano Caccamo) in Caffetteria, nel frattempo il pezzo scritto dal fidanzato di Stefania (Grace Ambrose) verrà pubblicato e ciò innescherà un diverbio tra il commendatore e Conti. Maria (Chiara Russo), in ultimo, non vorrà partecipare al ballo ma Vito (Elia Tedesco) andrà al Ballatoio e si offrirà di essere il suo accompagnatore.

Quinto entrerà d'improvviso in Caffetteria

Con la serata di gala alle porte, le prove generali di valzer vedranno le Veneri darsi da fare per imparare tale ballo.

Il piano di Umberto, ovvero di usare la credibilità di Marco per ricattare la cognata, avrà dei risvolti poco piacevoli anche su Matilde, tanto che quest'ultima sarà in procinto di andarsene dall'atelier.

Notando degli attriti tra il commendatore e la contessa, Vittorio metterà all'angolo Frigerio e la donna gli racconterà cosa ha architettato Umberto. A quel punto, Conti vorrà ugualmente far pubblicare il pezzo scritto da Marco e, per riuscire in tale intento, si paleserà a Villa Guarnieri per chiarire la situazione.

Salvatore, invece, sarà particolarmente agitato quando vedrà Quinto entrare in Caffetteria.

Salvo rimarrà di stucco vedendo l'incontro tra Anna e Quinto

L'articolo scritto dal nipote della contessa verrà regolarmente pubblicato sul Paradiso Market e il commendatore, accorgendosi che l'ex socio avrà fatto naufragare il suo ricatto ai danni di Adelaide, avrà un diverbio con Vittorio.

Matilde, al contrario, ci terrà a riservare un ringraziamento speciale a Conti.

Dopo aver messo al corrente Anna che Quinto ha fatto una visita al locale, Salvatore rimarrà di stucco vendendo l'incontro tra la moglie e Reggiani, tanto che il cameriere opererà una scelta drastica.

Vito, successivamente, scoprirà che Maria non vorrà partecipare alla serata di galla e che, a causa di un imprevisto, è dovuta uscire di casa da sola durante le ore serali. A fronte di ciò, il contabile di Montevago si presenterà a sorpresa sul Ballatoio e si offrirà alla sarta come sua accompagnatore.

Dopo aver sviscerato a Vittorio alcuni fantasmi del suo passato, infine, Frigerio riuscirà a concedersi un ballo col proprietario dell'atelier.