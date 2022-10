Nei futuri episodi della soap opera turca Terra amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) ci sarà l’uscita di scena dei due rivali in amore Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmıs). Dalle anticipazioni si evince che l’ex di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) non riuscirà a sopravvivere a seguito di un incidente stradale.

Il marito della fanciulla invece verrà ritrovato senza vita all’interno di un frigorifero, alcuni mesi dopo essere stato fatto fuori da uno degli scagnozzi di Abdulkadir Keskin (Erkan Bektaş).

Trame turche, Terra amara: Yilmaz perde la vita tra le braccia di Zuleyha dopo aver appreso che Adnan è suo figlio

Nelle puntate dello sceneggiato trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, il protagonista Yilmaz sarà vittima di un incidente dopo essere convolato a nozze con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) ed essere diventato padre del piccolo Kerem Alì.

Prima di finire in ospedale e essere sottoposto a un intervento d’urgenza abbastanza delicato (che avrà un esito negativo), l'ex detenuto verrà a conoscenza del fatto che Adnan (Ömer Fethi Canpolat) in realtà è suo figlio poiché è nato dalla relazione sentimentale avuta in passato con la sua ex Zuleyha, che peraltro non ha mai smesso di amare.

A questo punto non si farà attendere l’ennesimo scontro tra Yilmaz e Demir, in presenza del piccolo Adnan.

Successivamente Akkaya perderà la vita a seguito di un incidente in auto ed esalerà l’ultimo respiro proprio tra le braccia di Zuleyha poco dopo il loro riavvicinamento.

Hakan cerca di ottenere la fiducia di Zuleyha ingannandola, viene ritrovato il corpo di Demir da alcuni operai

Successivamente Demir finirà in carcere e quando tornerà in libertà, la tenuta dell'uomo verrà incendiata da parte di alcuni malviventi. Mentre di suo marito non ci sarà nessuna traccia, Zuleyha si scontrerà con Umit.

Quest'ultima intanto - dopo aver perso la vita - verrà gettata da una scogliera dagli uomini di Abdulkadir.

A questo punto entrerà in scena Hakan Gumusoglu (Ibrahim Celikkol), un azionista della Yaman Holding, il quale proverà a ottenere la fiducia di Altun, facendole credere di chiamarsi Mehmet Kara.

Per concludere emergerà che Demir in realtà è passato a miglior vita per mano degli scagnozzi di Abdulkadir: il corpo del perfido marito di Zuleyha verrà ritrovato da un gruppo di operai in un magazzino solo dopo alcuni mesi dalla sua scomparsa.