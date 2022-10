Nella giornata di giovedì 20 ottobre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sono stati colpi di scena nel parterre over della trasmissione. A tal proposito, Ida avrebbe voluto che Riccardo le scrivesse un bigliettino, dichiarando di essere innamorato di lei, ma Guarnieri non l'ha fatto ed è nata una discussione. Nel frattempo, Alessandro, vedendo la scena di Platano ancora alle prese con il suo ex, ha manifestato il desiderio di andare via. Gemma, invece, ha conosciuto un nuovo cavaliere, arrivato in studio per conoscerla.

Uomini e Donne, riprese 20/10: Ida vuole una dichiarazione d'amore da Riccardo

Ida e Riccardo continuano a essere protagonisti delle vicende di Uomini e Donne. Le anticipazioni della registrazione del dating show del 20 ottobre rivelano che Platano e Guarnieri hanno avuto l'ennesimo confronto. Le indiscrezioni trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni forniscono dettagli in più in merito a quanto accaduto nello studio romano della trasmissione. A tal proposito, Ida ha manifestato il desiderio di ricevere un bigliettino da parte del suo ex fidanzato, nel quale, a detta sua, il cavaliere tarantino avrebbe dovuto scriverle una dichiarazione d'amore. Purtroppo, però, Riccardo ha rifiutato di fare tale gesto per Ida.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida e Riccardo discutono

In base alle indiscrezioni trapelate in rete, Riccardo non ha voluto scrivere il bigliettino a Ida e, a quel punto, in studio è accaduto l'inevitabile. A tal proposito, Guarnieri e Platano hanno iniziato a litigare e la discussione fra i due ex protagonisti di Temptation Island ha toccato problemi che, già in passato, avevano portato la coppia ad avere scontri al centro dello studio.

La discussione fra i due single del parterre di Uomini e Donne ha avuto delle conseguenze, perché Alessandro Vicinanza, presente alla registrazione del 20 ottobre, non ha digerito di vedere la donna che sta frequentando, ancora alle prese con l'ex fidanzato.

Uomini e Donne, prossime puntate: Alessandro vuole andare via

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Alessandro avrebbe voluto lasciare le riprese di Uomini e Donne ma, alla fine, ha cambiato idea ed è rimasto nello studio del dating show.

Al momento, non è chiaro se sia stata Maria De Filippi a convincere Vicinanza a non lasciare la trasmissione o sia intervenuta Platano. In seguito, Ida e Alessandro hanno raccontato di avere trascorso un po' di tempo insieme a Brescia, città dove vive e lavora la dama del parterre over. La coppia ha raccontato di essersi scambiata dei baci ma, al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito alla trasferta di Vicinanza al nord. Gemma, invece, ha conosciuto un nuovo cavaliere, arrivato in studio per conoscerla. Attualmente, non è chiaro se Galgani abbia fatto qualche commento sul single e se sia rimasta affascinata da lui. Tina Cipollari, invece, ha dato la sua opinione e ha detto che, secondo lei, la dama torinese non è rimasta colpita dal nuovo arrivato. Al momento, non è chiaro se Gemma abbia deciso di organizzare la serata in compagnia del nuovo pretendente o se si siano solo scambiati il numero di telefono.