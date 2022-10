Ida Platano continua ad essere la protagonista indiscussa di U&D. Le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di giovedì 20 ottobre, fanno sapere che la dama ha confermato di aver trascorso qualche giorno con Alessandro a Brescia, ma poi ha passato quasi tutto il tempo a chiedere dimostrazioni d'amore a Riccardo. Il cavaliere si è rifiutato di ammettere che prova ancora qualcosa per la ex, ma Vicinanza ha protestato ugualmente minacciando l'addio definitivo alla trasmissione.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Oggi, giovedì 20 ottobre, è stata registrata l'unica puntata di U&D in programma per questa settimana.

Gli spoiler che ha riportato il blogger Pugnaloni su Instagram, riguardano principalmente il "terzetto" che sta monopolizzando le riprese del dating-show da oltre un mese.

Chi era in studio, dunque, ha raccontato che Ida e Riccardo sono stati chiamati al centro da Maria De Filippi per cercare di trovare un punto d'incontro dopo quello che è successo la volta precedente.

Guarnieri ha cambiato idea e non ha lasciato definitivamente il programma (come aveva minacciato di fare sabato scorso), ma Platano ha voluto punzecchiarlo lo stesso sui sentimenti che prova ancora per lei.

La dama ha insistito parecchio affinché il tarantino scrivesse su un biglietto di carta che è ancora innamorato, ma non è riuscita nel suo intento: Riccardo si è rifiutato di fare quello che l'ex fidanzata voleva a tutti i costi come dimostrazione d'amore pubblica.

Il malcontento del personaggio di U&D

Il continuo battibeccare tra Ida e Riccardo, però, ha avuto delle conseguenze.

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 20 ottobre, fanno sapere che Alessandro c'è rimasto malissimo nel vedere Platano insistere così tanto con Guarnieri su quello che sente attualmente per lei.

Ad un certo punto, infatti, Vicinanza ha detto a Maria De Filippi che vuole lasciare il programma perché non sopporta più questa situazione con l'ex fidanzato della dama come "terzo incomodo" nella sua frequentazione.

A stupire, infatti, è che la parrucchiera ha confermato i Gossip che sono circolati in questi giorni, ovvero che lei e il napoletano hanno trascorso un po' di tempo insieme a Brescia e sono stati benissimo.

Anche per questa ragione, dunque, oggi Alessandro non ha compreso il comportamento di Ida ed è entrato in crisi.

A calmare il giovane e a farlo desistere dall'idea di abbandonare il Trono Over, è stata ancora una volta la presentatrice, che ha rassicurato il cavaliere sulla sua conoscenza piacevole con Platano.

Risvolti interessanti per Galgani a U&D

Ida, Alessandro e Riccardo, dunque, hanno monopolizzato gran parte del tempo a disposizione nella registrazione del 20 ottobre.

Gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni, però, fanno sapere che si parlato un po' anche di Gemma, che ha conosciuto un nuovo corteggiatore. Se la torinese si è detta entusiasta di iniziare una conoscenza col signore che ha contattato la redazione appositamente per lei, Tina Cipollari ha palesato molte perplessità sull'interesse della "rivale": secondo l'opinionista di U&D, infatti, a Galgani non piacerebbe affatto il suo nuovo spasimante.

Novità anche nei percorsi delle troniste: Lavinia ha fatto una bella esterna con Francesco ed è andata a riprendere Alessio (che la volta scorsa si era auto eliminato). Federica Aversano, invece, ha discusso con Federico e ha anche pensato di mandarlo via. Anche stavolta, è stata Maria De Filippi a far ragionare la ragazza sul fatto che non deve prendere decisioni affrettate perché il giovane le piace.