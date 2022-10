Gemma Galgani è certamente una delle protagoniste di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi. La dama torinese è ormai nel dating show da oltre 10 anni e, con le sue storie d’amore spesso con un finale non da favola, continua a intrattenere il pubblico di Canale 5 insieme ai battibecchi con l’opinionista, Tina Cipollari.

Tuttavia, secondo Rocco Fredella, ex volto del trono over di Uomini e Donne nonché ex corteggiatore di Gemma, questa potrebbe essere per la donna l’ultima stagione nel dating show.

Rocco Fredella tuona contro Gemma

Rocco Fredella, ex volto del programma e corteggiatore di Gemma Galgani, è stato di recente intervistato da Fralof per PiùDonna e ha parlato della sua ex dama torinese. L'uomo ha annunciato di essere a conoscenza che, dopo questa stagione televisiva, Gemma abbandonerà il programma e che la sostituta dovrebbe essere Ida Platano. Durante l’intervista l’uomo ha dichiarato che per lui Uomini e Donne [VIDEO] è ormai sempre la stessa storia che non cambia mai, dove Gemma è sempre al centro dell’attenzione e che, secondo lui, dovrebbero metterla ormai come un soprammobile e spolverarla di tanto in tanto.

Rocco non ha riservato parole carine neanche per Ida, amica della Galgani, definendola un: "soprammobile numero due".

Dopo aver speso parole non molto carine anche per Roberta, l’ex cavaliere ha poi nuovamente tuonato contro Ida e Riccardo, dicendo: “Riccardo è lì solo per la sedia, mentre Ida si meriterebbe il vero amore, ma farà invece lo stesso percorso di Gemma. Tuttavia so che quest’anno Gemma Galgani troverà l’uomo della sua vita, uscendo così dal programma insieme a lui”.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha poi aggiunto di essere attualmente innamorato della sua Doriana Bertola, con la quale convolerà presto a nozze.

Rocco dopo Uomini e Donne confessa di aver pensato di diventare prete

Fredella si è contraddistinto a Uomini e Donne per la sua burrascosa frequentazione con la dama torinese, Gemma Galgani.

Dopo aver abbandonato il trono over l'uomo aveva rivelato di aver vissuto un periodo buio e di aver addirittura pensato che, se anche fuori dalla televisione non avesse trovato una donna adatta, allora si sarebbe fatto prete.

Durante un'intervista di qualche tempo fa Rocco aveva raccontato: "Avevo preso accordi con un convento in Umbria. Sono uscito devastato da Uomini e Donne". L'ex cavaliere è stato sin da subito accusato dal pubblico di essere andato nel programma solamente per visibilità, voci che però lui ha sempre smentito e ha più volte confessato di essere veramente interessato a Gemma. Tuttavia l'uomo ha poi cambiato idea e ha trovato la donna che secondo lui sarà quella giusta per il resto della sua vita e si chiama Doriana Bertola. I due convoleranno a nozze nei prossimi mesi e l'idea di sposarsi è stata proprio di Rocco.