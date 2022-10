Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7, Ezio sarà in una posizione davvero scomoda dopo che i giornalisti lo prenderanno di mira facendogli continue domande alquanto imbarazzanti. Come se non bastasse, il signor Colombo verrà a sapere una verità scottante su Veronica, che emergerà proprio grazie all'insistenza di un giornalista senza scrupoli.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 ottobre: Gemma mette Clara con le spalle al muro

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 alle 16:05 e su RaiPlay in replica e on demand, vedremo Gemma decisa a intervenire riguardo la situazione che si è creata tra Alfredo e Clara, che continua a dormire di nascosto nel magazzino dopo che Don Saverio l'ha costretta a lasciare la canonica.

La giovane Zanatta metterà Clara con le spalle al muro, invitandola a raccontare la verità. Tuttavia, le intenzioni di Gemma non saranno affatto malevoli, anzi: il suo obiettivo è aiutarla a trovare una soluzione più consona e non farla finire nei guai.

Il Paradiso delle Signore, trama 19 ottobre: Matilde affida un incarico importante a Maria

Flora continua a non apprezzare i bozzetti della giovane Puglisi, nonostante Paola l'abbia invitata più volte a esaminarli con attenzione. Ma ecco che arriva un'occasione importante per Maria. Al Paradiso arriva la richiesta di una nipote di una baronessa del Circolo che deve sposarsi. Le serve un abito da sposa all'altezza delle aspettative. Andando contro il parere della giovane Ravasi, Matilde affida a Maria il compito di realizzare il vestito da sposa.

Nel frattempo, Don Saverio scopre le bugie di Clara e la sua decisione è irrevocabile: la rispedisce al suo paesino.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 19 ottobre: Ezio tiene segreta la sua storia d'amore

Arriva il momento dell'intervista organizzata da Marco. Ezio e Gloria non sanno minimamente a cosa stanno andando incontro.

Il signor Colombo afferma che il matrimonio con la bella Moreau è ormai finito ai tempi del suo addio, tenendo segreta la relazione con Veronica. Ma ecco il colpo di scena: le anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano che il giornalista scoprirà uno scottante segreto su Veronica che lascerà senza fiato i presenti. La situazione si farà molto complicata e il povero Marco si sentirà profondamente in colpa per aver organizzato l'intervista, non immaginando che i giornalisti si sarebbero comportati in questo modo così vile. Veronica sarà a pezzi e vedrà svanire il suo sogno di sposare Ezio, proprio ora che era sicura del suo amore. E Gloria? Resta anche da capire che ruolo avrà Moreau in questa complicata trama.