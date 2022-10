Cambio programmazione in casa Mediaset a partire da novembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia della prima serata, dove si assisterà allo stop di diverse trasmissioni.

È questo il caso di Tu si que vales, lo show del sabato sera prodotto da Maria De Filippi, pronto a salutare il suo affezionato pubblico.

Stessa sorte anche per un altro volto di punta della programmazione Mediaset di questo autunno: trattasi dell'attore turco Can Yaman, che sta spopolando in prime time con la fiction Viola come il mare.

Stop per Maria De Filippi in prima serata: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di novembre interesserà i fan di Tu si que vales, lo show condotto da Belen Rodriguez che vede la partecipazioni di Sabrina Ferilli e in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Quest'anno l'ultima puntata dello show è in programma sabato 19 novembre: è questa la data in cui sarà trasmessa la finalissima in diretta, durante la quale sarà il pubblico da casa a decretare il nome del vincitore assoluto di questa nuova edizione.

Lo show prodotto da Maria De Filippi, quindi, chiuderà i battenti in concomitanza con l'inizio dei Mondiali di calcio 2022 e in tal modo eviterà la sfida diretta con i match che sono previsti al sabato sera sulla rete ammiraglia Rai.

Tu si que vales si ferma, spazio a Pio e Amedeo: cambio programmazione novembre

Di conseguenza, al termine delle puntate inedite di Tu si que vales, le redini del sabato sera televisivo di Canale 5 passeranno nelle mani di Pio e Amedeo.

Il duo comico, che non sta brillando in termini auditel con la nuova edizione di Emigratis (promossa sulla rete ammiraglia Mediaset), da fine novembre occuperanno lo slot del sabato sera lasciato vuoto da Maria De Filippi con le repliche di Felicissima Sera, lo show che hanno condotto nella passata stagione televisiva.

Cambiamenti in arrivo anche al venerdì sera, dove entro novembre è previsto il gran finale della fiction Viola come il mare con Can Yaman.

Can Yaman fuori dal prime time: cambio programmazione Mediaset novembre

L'attore turco in queste settimane è tornato nel prime time Mediaset con la nuova fiction che lo vede protagoniste al fianco di Francesca Chillemi.

Sei puntate che giungeranno a conclusione il prossimo 4 novembre, quando verrà trasmessa l'ultima puntata in prima visione assoluta.

Da quel momento in poi si assisterà all'uscita di scena di Can Yaman dalla programmazione serale Mediaset, dato che per il momento non sono previsti suoi nuovi lavori destinati alla rete ammiraglia.

Di domenica sera, invece, giungerà al termine l'appuntamento con Scherzi a parte, lo show condotto da Enrico Papi, che quest'anno non sta affatto brillando dal punto di vista auditel, con ascolti ben al di sotto delle aspettative che si fermano sul 13% medio.