Sono parole molto forti quelle che Veronica Ursida ha usato per commentare gli attuali protagonisti di Uomini & Donne. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, l'ex dama del Trono Over ha criticato Riccardo perché non riesce a dimentica Ida e sulla ex "collega" ha detto che fingerebbe interesse, in qunato il suo unico obiettivo sarebbe quello di diventare la nuova Gemma. Frecciatina anche per Roberta e Armando, descritti come i "peggiori" del cast insieme all'ex coppia ribattezzata dai fan "idardi".

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni dell'unica registrazione settimanale di U&D, si chiacchiera sulle pungenti dichiarazioni di Veronica Ursida sui personaggi più in vista del momento nel dating show di Canale 5.

Quando le è stato chiesto di esprimere un'opinione sull'infinito tira e molla tra Ida e Riccardo, ha risposto: "Penso che abbia una dipendenza affettiva nei confronti di Ida. Stare entrambi nella stessa trasmissione non fa bene a nessuno, soprattutto a lui".

L'ex dama ha puntualizzato che Guarnieri avrebbe fatto più bella figura se si fosse accomodato tra i corteggiatori di Federica Aversano: continuando a discutere con Platano senza mai arrivare a nulla di concreto, starebbe solo perdendo punti e credibilità agli occhi dei telespettatori.

Le stoccate alle 'colleghe' di U&D

Se a Riccardo dà almeno il beneficio del dubbio, è a Ida che Veronica non crede più: "Secondo me Ida ormai ci marcia solo sulla situazione, lei non è reale".

L'ex dama del parterre di U&D ha criticato Platano anche per le tante persone alle quali ha dichiarato amore nella scorsa edizione, un totale di quattro cavalieri che avrebbe frequentato "a staffetta" nei circa nove mesi di registrazioni stagionali del dating show.

"Vuole fare un po’ la Gemma di turno, ma in maniera più giovanile, diciamo così.

Quindi, non le credo. Mi sa che anche Alessandro ha capito e interpretato il 'gioco' di questo quartetto. Ripeto, a Ida non le credo, stessa cosa Roberta. Loro si scontrano, ma non credo a nessuna delle due. Diciamo che questo quartetto è proprio pessimo", ha aggiunto Ursida.

A proposito di Roberta Di Padua, Veronica l'ha criticata perché si ritrova spesso al centro di vicende sentimentali intricate: "Aveva calcolato perfettamente, secondo me, il fatto che uscendo con Davide sarebbe tornata in trasmissione, e quindi ha colto l’occasione per rimanerci e fare la 'prezzemolina' delle varie coppie e situazioni".

Un parere pungente che certamente non farà piacere alla diretta interessata, che già in studio ha perso le staffe quando Platano le ha lanciato un'accusa simile dicendole che dovrebbe rassegnarsi all'idea che è la seconda scelta di tutti i suoi ex.

Il conto in sospeso con l'opinionista di U&D

Veronica ha criticato anche Armando (col quale ha avuto una relazione tormentata e finita malissimo) definendolo "il più falso di tutti". secondo lei, infatti, incarnato non sarebbe a U&D per cercare l'amore, ma solo per visibilità.

In merito a un suo eventuale ritorno nel cast del programma di Maria De Filippi, invece, ha detto che accetterebbe volentieri se fosse libera sentimentalmente: a oggi, è felicemente fidanzata con un imprenditore.

L'ex dama del Trono Over ha anche ironizzato sul suo possibile rientro nel parterre per poter replicare alle tante cose poco carine che Gianni Sperti ha detto sul suo conto quando era un personaggio fisso della trasmissione.

"c’è ancora qualche puntino da mettere con lui", ha concluso Veronica nell'intervista che sicuramente farà storcere il naso ai tanti veterani del format che sono stati criticati dall'ex collega.

Tra poche ore, però, i fan saranno concentrati su altro, ovvero sulle anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios al termine della registrazione alla quale potrebbe non partecipare Riccardo, che una settimana fa ha detto di voler lasciare il dating show.