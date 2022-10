Dopo qualche puntata da spettatore, Riccardo è tornato protagonista di Uomini & Donne con un colpo di scena dei suoi. Le anticipazioni che sono trapelate dalle registrazioni del 14 e 15 ottobre, fanno sapere che il cavaliere ha minacciato di ritirarsi dal programma perché non riesce a voltare pagina. Se Ida frequenta Alessandro da settimane, Guarnieri fatica a non pensare alla ex, avendola davanti. La dama non ha cambiato idea e ha respinto ogni tentativo di riavvicinamento al pugliese, compreso un ballo proposto da Gianni e Tina.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Tra venerdì 14 e sabato 15 ottobre sono state registrate due nuove puntate negli studi di U&D. Le anticipazioni che ha fornito il blogger Pugnaloni fanno sapere che Riccardo ha trovato il modo per tornare al centro dell'attenzione dopo un periodo da "comparsa".

Mentre Ida e Alessandro discutevano di un presunto scambio di sguardi tra lui e Roberta, Guarnieri ha colto la palla al balzo per punzecchiare la ritrovata coppia. Nel momento in cui Platano e Vicinanza ballavano a centro studio, poi, il tarantino è uscito e si è rintanato nel backstage per qualche minuto.

Su invito di Maria De Filippi, il cavaliere è poi rientrato e ha spiegato che stava riflettendo sull'eventualità di abbandonare il programma.

Intrecci amorosi tra i senior di U&D

La conduttrice di U&D ha indagato sul malessere che stava provando Riccardo in quel momento, tant'è che ha cercato in tutti i modi di fargli ammettere che è ancora innamorato di Ida.

Il pugliese ha tentennato e non ha mai detto chiaramente che nel suo cuore c'è ancora l'ex fidanzata, ma che ci sta male nel vederla felice accanto ad altri uomini.

La dama del Trono Over si è detta spiazzata, ma non conquistata dalle dichiarazioni di Guarnieri, tant'è che ha rifiutato di ballare con lui nonostante le insistenze degli opinionisti Gianni e Tina.

Domenica 16 ottobre, poi, Pugnaloni ha svelato altri dettagli di quello che è successo all'interno degli studi Elios il giorno prima: "Riccardo voleva abbandonare perché tutte le donne che frequenta gli dicono che è ancora preso da Ida".

Il tarantino, inoltre, ha confermato il dispiacere che prova nel vedere Platano essere affettuosa con altri (in questo caso con Alessandro Vicinanza: "Dice che è geloso e che non riesce a scordarla perché quando esce tutti gli chiedono sempre di lei".

Attesa per le prossime riprese di U&D

"Riccardo non riesce a voltare pagina perché la vede sempre, e non avere un rapporto con lei lo fa stare male", ha concluso Pugnaloni nel suo aggiornamento sulle ultime registrazioni di U&D.

Il blogger ha anche precisato che Guarnieri ha concluso le riprese di sabato scorso perché Maria De Filippi l'ha convinto a rimanere in studio.

Non è scontato, però, che il pugliese partecipi anche alle prossime puntate, visto il male che ha detto di provare nel vedere Ida felice con un altro uomo.

Per quanto riguarda Platano, fino ad ora ha mantenuto la promessa che ha fatto a sé stessa e al pubblico, ovvero quella di non tornare più indietro. Quando Gianni e Tina hanno insistito affinché facesse un ballo con l'ex fidanzato, la dama del Trono Over ha detto no anche nel rispetto di Alessandro, col quale si sta frequentando da un paio di settimane.

La sensazione che hanno molti fan, però, è che questa storia sia tutt'altro che chiusa, anche perché Riccardo non riesce a instaurare altri legami (se non una piacevole serata con Roberta Di Padua), a differenza di Ida che nell'ultimo anno ha frequentato seriamente almeno tre nuove persone.