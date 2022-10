Aria di novità in Un posto al sole. A tal proposito, le anticipazioni della puntata della soap partenopea del 18 novembre rivelano che Silvia Napoleone entrerà nel cast. Al momento, non è ancora chiaro che ruolo interpreterà l'attrice, ma potrebbe trattarsi dell'ex moglie di Damiano. In particolar modo, le indiscrezioni trapelate in rete annunciano che l'agente di scorta sarà sempre più protagonista dei prossimi episodi e sarà al centro di una trama importante. Inoltre, nei recenti episodi, Renda ha già confidato a Viola di avere un figlio e di essere separato.

Un posto al sole, trama 18/11: Silvia Napoleone arriva nel cast

Negli ultimi giorni è stata diffusa una notizia importante, riguardo al cast di Un posto al sole. Silvia Napoleone ha rivelato di essere entusiasta di avere preso parte alle riprese della fiction, dove ha girato per cinque giorni. L'attrice ha dichiarato: ''Ho trovato una bellissima atmosfera, di grande professionalità''. Silvia sarà presente nelle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo nelle serate di venerdì 18 e lunedì 28 novembre. Al momento, però, non è chiaro che ruolo interpreterà Napoleone.

Un posto al sole, episodio 18/11: Silvia Napoleone potrebbe essere l'ex moglie di Damiano Renda

Silvia Napoleone potrebbe intrecciarsi nelle vicende di Viola e Damiano Renda.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, l'agente di scorta della dottoressa Bruni ha rivelato alla figlia di Ornella di avere una situazione familiare simile alla sua, avendo una ex moglie e un figlio piccolo. Pertanto, sarebbe ipotizzabile che il nuovo personaggio femminile potrebbe essere l'ex signora Renda. Inoltre, negli ultimi giorni, sono trapelate indiscrezioni sulle prossime puntate della soap partenopea, in merito a quanto accadrà a Damiano.

Un posto al sole, prossime puntate: Damiano Renda sempre più protagonista delle puntate

In base ad alcune indiscrezioni trapelate in rete, Damiano sarà sempre più protagonista delle prossime puntate di Un posto al sole. Renda aiuterà il piccolo Antonio a superare la separazione da suo padre, regalandogli, nuovamente, il sorriso.

Inoltre, in alcuni dialoghi andati in onda sul piccolo schermo, l'ex agente di Eugenio Nicotera ha iniziato a parlare del suo passato. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che l'ex moglie sarà presente in alcune puntate e potrebbe trattarsi di Silvia Napoleone. Inoltre, alcuni rumor fanno sapere che Damiano potrebbe essere protagonista di una trama importante ma, al momento, non sono trapelati indizi in merito alle vicende dell'agente di scorta.