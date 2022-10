La soap opera Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:35 su Rete 4 nonché sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction relativamente alle puntate in onda nelle prossime settimane raccontano che la separazione da Cornelia sarà un duro colpo per Robert, così inizialmente l'albergatore preferirà concentrarsi su lavoro e famiglia.

Werner, intanto, incoraggerà con successo il figlio a iscriversi a uno speed dating così da ricercare un nuovo amore, ma il giovane Saalfeld l'ascerà l'evento dopo pochi minuti. Gerry, invece, vorrà coronare il sogno di Shirin, ovvero diventare proprietaria di un centro estetico, e per riuscirci chiederà aiuto a Erik.

Il dark man, infine, metterà in piedi una sorta di "commedia" facendo credere al proprietario dell'immobile che Richter è un astro nascente del golf, teatrino che permetterà al fratello di Max di rilevare il salone di bellezza per Ceylan, sebbene per riuscirci sarà costretto a vincere il torneo di golf.

Robert andrà ad uno speed dating in cerca di un nuovo amore ma ci resterà soltanto qualche minuto

Da quando Cornelia e Robert, grazie al diabolico zampino di Ariane, hanno creduto alla possibilità di essere consanguinei, hanno gioco forza deciso di separarsi.

Le anticipazioni rivelano che tale rottura sentimentale farà soffrire non poco entrambi. Se da una parte la madre di Benni arriverà a essere additata di non essere in grado di intendere e di volere, finendo in una clinica psichiatrica, dall'altro lato Saalfeld junior trascorrerà un periodo intriso di disillusione amorosa, tanto da decidere di dedicarsi esclusivamente a famiglia e lavoro.

Timoroso che il figlio possa finire in un vortice depressivo, Werner consiglierà allo stesso di partecipare a uno speed dating, così da avere più chance di trovare un nuovo amore.

Robert si convincerà a presenziare ma, pochi minuti dopo, deciderà di abbandonare l'evento.

Gerry rileverà il salone di bellezza per Shirin

Per Gerry Shirin è sinonimo di amore a prima vista e, nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, il ragazzo farà di tutto per coronare il sogno professionale della ragazza, ovvero diventare proprietaria di un salone di bellezza.

Non avendo la disponibilità economica necessaria, però, Richter chiederà aiuto in tal senso a Erik. Quest'ultimo, voglioso di sfruttare il talento del ragazzo, metterà in piedi una commedia atta a convincere il proprietario dell'immobile a cedere il locale a Gerry, facendo leva sulle doti golfistiche del giovane.

Il contratto, per essere onorato, prevede che Shirin diventerà l'effettiva proprietaria del centro estetico soltanto se Gerry vincerà il torneo di golf.

Richter riuscirà a ottenere il primo premio nella competizione e, come piacevole conseguenza, coronerà il sogno di sempre della sua amata.