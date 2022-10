Raffaele Giordano, l'amatissimo portiere di Un posto al sole, diventa una "drag queen" nel nuovo show di Rai 2. L'attore Patrizio Rispo, da sempre tra i volti più amati dal pubblico della soap opera serale di Rai 3, sarà il protagonista del varietà "Non sono una signora".

Un'esperienza del tutto nuova e inedita, dove l'attore di Raffaele dovrà cimentarsi nei panni di una drag queen e riuscire a conquistare il gradimento della giuria.

L'attore di Raffaele nella soap Un posto al sole diventa una 'drag queen' in tv

Nel dettaglio, Patrizio Rispo continua ad essere uno dei volti di punta della soap opera Un posto al sole, costantemente al centro delle trame che lo vedranno protagonista anche nel corso della stagione autunnale.

Intanto, però, l'attore che veste i panni di Raffaele si prepara ad affrontare anche una nuova sfida professionale e televisiva che lo vedrà coinvolto in prima persona.

Come rivelato in anteprima sulle pagine di "Blogo", l'interprete dello storico portiere di Palazzo Palladini sarà tra i protagonisti di "Non sono una signora", il nuovo show di prime time in onda su Rai 2 che vedrà Alba Parietti alla conduzione.

L'attore di Raffaele Giordano nella soap Un posto al sole debutta nel nuovo show di Rai 2

Trattasi di un varietà molto atteso, dove diversi concorrenti si metteranno alla prova vestendo i panni di "drag queen" e provando così a conquistare il gradimento della giuria.

Ebbene, l'attore di Raffaele della soap Un posto al sole, sarà uno dei personaggi scelti per il cast del nuovo show di Rai 2: anche lui si metterà alla prova diventando una "drag queen".

Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci saranno anche Sergio Muniz, Rocco Siffredi, Lorenzo Amoruso e il ballerino lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Andreas Muller.

Uno show particolarmente atteso previsto a partire dal prossimo 7 novembre in prime time su Rai 2 per cinque settimane.

Raffaele e Ornella vicini a Viola e Antonio nelle nuove puntate di Un posto al sole

In attesa di vedere l'interprete di Raffaele all'opera in questa nuova avventura, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che il portiere di Palazzo Palladini si ritroverà a dover gestire la crisi di Viola, figlia della sua amata Ornella.

La donna, dopo aver scelto di chiudere il matrimonio con suo marito Eugenio Nicotera, deciderà di trasferirsi di nuovo a Palazzo Palladini e di andare così a vivere da sua mamma.

Un momento non facile per Viola, così come per suo figlio Antonio, che tuttavia potrà contare sul sostegno di nonna Ornella e nonno Raffaele, pronti a prendersi cura del bambino in questo momento particolarmente difficile della sua vita.