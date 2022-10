Imperdibili le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel mese di novembre 2022. L'attenzione sarà ovviamente catalizzata sulla situazione di Marina, che è nelle mani di Fabrizio. Roberto verrà spiazzato dagli aggiornamenti di Filippo, anche se saranno indispensabili per un'intuizione atta a salvare la donna che ama.

Occhio anche a Viola e Damiano, sempre più vicini. Eugenio ormai sembra un'ombra nella vita di Viola e questo farà preoccupare non poco Ornella e Raffaele.

Infine, per Silvia arriverà il momento di farsi coraggio e parlare a Michele con tutta sincerità di un argomento molto delicato che ha nel cuore da tempo.

Di cosa si tratta?

Filippo dice a Roberto che Marina è tornata con Fabrizio: Un Posto al Sole anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Marina riuscirà con l'inganno a far calmare Fabrizio, ma la follia dell'uomo avrà il sopravvento.

Roberto apprenderà da Filippo che tra Marina e Fabrizio si è riaccesa la passione di un tempo. Incredulo, proverà ad accettare la triste notizia, ma il suo proverbiale intuito gli verrà in soccorso.

Ferri, infatti, avrà una sorta di illuminazione e capirà che le cose non stanno così. Marina è nei guai e solo lui può salvarla. Ma come fare e come scoprire dove si trova? Non si esclude che Franco possa accorrere in aiuto di Roberto per mettere al sicuro la povera Giordano e assicurare alla giustizia Fabrizio.

Manuela dà una svolta alla sua vita e prende una decisione inaspettata

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda su Rai 3 nel mese di novembre 2022, Viola e Damiano saranno sempre più vicini e anche Antonio sembrerà apprezzare la simpatia e la verve della guardia del corpo.

Che ne sarà del matrimonio di Viola ed Eugenio?

Intanto, Manuela sarà molto amareggiata per la lontananza di Niko e così deciderà di dare una svolta alla sua vita, prendendo una decisione inaspettata.

La scelta di Manuela sarà così forte che potrebbe avere anche ripercussioni sulla stessa vita di Jimmy, sempre più confuso.

Silvia parla con Michele, spoiler Un Posto al Sole novembre 2022

Ci sarà spazio anche per le vicende misteriose di Lia che, questa volta, verrà colta in flagrante da Diego, che non sarà se mantenere il segreto su quanto visto.

Rossella e Nunzio si avvicineranno molto, complice la lontananza di Chiara: la loro è davvero solo una semplice amicizia?

Infine, le anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate che andranno in onda a novembre su Rai 3 vedono Silvia decisamente imbarazzata. Dopo diverso tempo, si deciderà a parlare a Michele di un argomento davvero molto delicato, ma di cosa di tratta? Non resta che attendere i nuovi episodi di Upas per scoprirlo.