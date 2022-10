Si sta avvicinando il finale di Una vita, in cui Genoveva morirà, ma prima di spirare implorerà il perdono di Felipe per tutto il male che gli ha fatto in passato. L'avvocato non le concederà il suo perdono e la lascerà morire da sola. Subito dopo Felipe partirà alla volta di Ginevra insieme a Dori. I due si ricostruiranno una vita lontano da Acacias.

Una vita finisce il 12 novembre: Genoveva colpita a morte da Aurelio

Dopo ben sette anni, i fan italiani di Una vita diranno addio alla serie ambientata ad Acacias. Il prossimo 12 novembre andrà in onda l'ultima puntata di questa soap tv, che ha tenuto incollati una media di due milioni di telespettatori a puntata.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che il finale di stagione sarà ricco di colpi di scena. In primis i telespettatori vedranno come Genoveva Salmeron passerà a miglior vita. La dark lady non morirà a causa del veleno che le somministrerà la figlia Gabriela, ma per mano di Aurelio. Il redivivo Quesadal infatti, si presenterà a casa sua e sparerà alla moglie.

Genoveva in lacrime implora il perdono di Felipe, ma lui le volta le spalle

Nel corso della puntata finale di Una vita, Genoveva non morirà sul colpo. Durante l'agonia esprimerà il desiderio di vedere per un'ultima volta Felipe. La donna, in lacrime, chiederà perdono all'avvocato, ma non riuscirà a ottenerlo. Felipe, infatti, non avrà nessuna intenzione di perdonarla.

La guarderà con indifferenza, le volterà le spalle e la lascerà morire da sola. Genoveva verrà ritrovata priva di vita da Gabriela e Marcelo. Si scoprirà che Gabriela è complice nientemeno che di Cayetana, la vera e unica dark lady di Una vita. Si scoprirà per l'appunto che Cayetana è ancora viva e che, dopo la morte di Genoveva, avrà intenzione di fare il suo ritorno trionfale nel quartiere, riprendendosi ciò che è suo.

Felipe e Dori lasciano Acacias insieme: finale Una vita

Sempre nel finale di stagione, ci saranno altri ritorni in Una vita. Ad esempio torneranno Susana e Armando, i quali hanno fatto fortuna in America con il petrolio. Tornerà pure Leonor, accompagnata dal marito Inigo e dalle tre gemelle, tutto per la gioia di Rosina. Ci sarà invece una partenza, quella di Felipe.

L'avvocato, dopo aver voltato le spalle a Genoveva, deciderà di accompagnare Dori a Ginevra. I due, più innamorati che mai, lasceranno insieme il quartiere per ricominciare una nuova vita in Svizzera. Qui potranno viversi con tranquillità la loro relazione, lontano dai demoni del passato. Per non perdere le ultime puntate di Una vita, si ricorda che l'appuntamento con la soap tv è come sempre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.