Quella di martedì 25 ottobre è stata una giornata difficile per Elenoire. Nel giro di 24 ore, infatti, la protagonista del Grande Fratello Vip è stata rifiutata da Daniele, ha minacciato di ritirarsi dal gioco e se l'è presa con chi cercava di farla ragionare in confessionale. La notte scorsa, infatti, Antonino ha sentito le urla che provenivano dalla stanza della casa dove tutti i vipponi si confidano: Ferruzzi si è scagliata contro gli autori dicendosi certa che Dal Moro avrebbe un trasporto per lei.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

A quasi un mese di distanza dal "due di picche" che le ha rifilato Luca Salatino, Elenoire ne ha ricevuto un altro.

Daniele, infatti, ha chiarito di provare solo un sentimento d'amicizia per la coinquilina, spegnendo ogni sua fantasia o speranza di vivere un amore nella casa del Grande Fratello Vip.

Ferruzzi, informata da Giaele sulle reali intenzioni di Dal Moro, ha perso le staffe e ha cominciato a inveire contro di lui e contro chiunque abbia osato cercare di contraddirla.

La star del web si è detta convinta che il compagno d'avventura ricambi il suo interesse ma che, per paura e vergogna, lo ometta proprio come avrebbe fatto anche lo chef romano le prime settimane.

La sfuriata con chi lavora al Grande Fratello Vip

Dopo essersi sfogata con alcuni coinquilini (a partire da Edoardo, Antonella e Giaele), Elenoire si è ripromessa di non rivolgere più la parola a Daniele, l'ennesimo uomo che l'avrebbe delusa e illusa.

La notte scorsa, poi, gli autori hanno convocato Ferruzzi in confessionale per parlarle anche di quello che è successo nella giornata di ieri ma, come documentano alcuni video che stanno facendo il giro della rete, il confronto non è stato pacifico.

Antonino e Dal Moro erano in giardino e hanno sentito chiaramente delle grida che provenivano dalla stanza della casa dove tutti loro vanno a "confessarsi"; la bionda vippona, infatti, ha alzato parecchio la voce nella chiacchierata che ha avuto con gli addetti ai lavori alcune ore fa.

"Io no e allora ho travisato, ma vaffa....

", questa è solo una delle frasi di Elenoire che concorrenti e telespettatori hanno sentito arrivare dal confessionale.

Anche se la camera è isolata, se chi è dentro urla in modo importante viene ascoltato anche involontariamente da chi è lì vicino, cosa che è accaduta l'altra sera quando la star del web ha fatto una scenata alla produzione.

Il no del protagonista del Grande Fratello Vip

A far perdere le staffe a Elenoire è stato il no che Daniele ha detto a un loro eventuale futuro in coppia.

La concorrente del Grande Fratello Vip si è avvicinata al coinquilino poco dopo aver realizzato che Luca non ricambiava il suo sentimento; da qualche settimana a questa parte, infatti, Ferruzzi ha stretto un bel rapporto con Dal Moro, probabilmente travisandone la vera natura.

Parlando con Giaele, infatti, il ragazzo ha chiarito che alla compagna d'avventura vuole soltanto molto bene e che tra loro non potrà mai esserci nulla.

La vippona ha reagito male alle parole di Daniele e per ore l'ha criticato con gli altri, arrivando al punto di dire che non vuole neppure rivolgergli più la parola.

Per la seconda volta in poco più di un mese, Elenoire è stata rifiutata da un uomo per il quale provava un forte interesse e questo le ha fatto avere una crisi di nervi, che è sfociata anche nelle urla in confessionale che tanti hanno sentito da fuori.

Giovedì 27 ottobre Alfonso Signorini potrebbe tornare su questo argomento per cercare di spiegare a Ferruzzi come stanno veramente le cose, ovvero che nessuno l'avrebbe illusa come lei sostiene.