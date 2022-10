I telespettatori italiani nelle puntate conclusive della soap opera spagnola Una vita, avranno la conferma che Aurelio Quesada (Carlos De Austria) non è affatto morto. Quest’ultimo in carne e ossa metterà in atto la sua rivincita, dato che sarà deciso a farsi giustizia da solo per aver perso la sorella Natalia (Ástrid Janer): l’uomo non riuscirà a mettere fine alla vita della moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido), poiché dopo averla ferita gravemente morirà per mano del suo maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria). La darklady invece a seguito dello sparo ricevuto dal marito, purtroppo si troverà a lottare tra la vita e la morte.

Spoiler spagnoli, Una vita: Salmeron avvelenata dalla figlia, Marcelo vuole avvisare la polizia

Negli episodi già andati in onda su Canale 5, il perfido Aurelio è stato considerato morto in un incendio avvenuto nei suoi laboratori dopo essere stato sequestrato dal nemico Rodrigo Llunch (Gonzalo Ramos). Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nelle scene conclusive dello sceneggiato, rivelano che Genoveva avrà diversi malori dopo aver presentato la figlia Gabriela (Lydia Pavon) a tutti gli abitanti di Acacias 38: la darklady non saprà di essere avvelenata dalla sua consanguinea, che porterà avanti il suo piano per sbarazzarsi di lei.

A sorprendere la fanciulla mentre preparerà il composto con dei medicinali sarà Luzdivina, che non perderà tempo per avvisare Marcelo: quest’ultimo non avendo fiducia nella ragazza manifesterà l’intenzione di voler avvertire le forze dell’ordine.

Genoveva fa da scudo con il suo corpo a Gabriela, Marcelo elimina Aurelio

A questo punto ci sarà un colpo di scena inaspettato, visto che Aurelio metterà piede a casa della moglie e dopo aver tramortito la cuoca Luzdivina, le dirà di aver inscenato il suo decesso mettendo il suo anello sul corpo senza vita dell’uomo che ha salvato dall’incendio.

Quesada minaccerà la consorte puntandole una pistola contro, e le dirà di voler vendicare la morte della sorella Natalia. Salmeron non sapendo le reali intenzioni della figlia, le farà da scudo con il suo corpo venendo colpita in pieno petto dal marito.

Aurelio non eliminerà la moglie grazie all’intervento di Marcelo, che lo colpirà facendolo passare a miglior vita.

Per concludere la situazione per Genoveva non farà altro che peggiorare pur essendosi salvata, visto che le sue condizioni di salute saranno critiche: per tale motivo dagli spoiler si evince che nel capitolo 1483, la darklady grata al suo maggiordomo per averle salvato la vita gli chiederà un ultimo favore, cioè quello di farle incontrare l’ex marito Felipe (Marc Parejo) prima di dire addio a questo mondo.