Gemma Galgani ha parlato del suo passato e ha raccontato un retroscena sul suo matrimonio. In particolar modo, la dama di Uomini e donne ha rivelato che quando era sposata ha creduto di essere incinta e di essere ingrassata di 10 kg ma, in quel caso, si è trattato di una gravidanza immaginaria. La single torinese ha anche spiegato come si sarebbe comportata se fosse diventata mamma, affermando che sarebbe stata felice anche di essere una madre single.

Gemma Galgani era convinta di essere incinta: le parole della dama di Uomini e Donne

Durante una recente intervista, Gemma Galgani ha rilasciato alcune dichiarazioni per il magazine della trasmissione di Canale 5 riguardo il suo passato.

In particolar modo, la dama di Uomini e Donne ha raccontato un episodio inedito della sua vita avvenuto quando era sposata. La protagonista del dating show di Maria De Filippi ha confidato: ''Mi viene ancora in mente quando, poco dopo il matrimonio ero convinta di essere incinta''.

Uomini e Donne: la gravidanza immaginaria di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha poi aggiunto dettagli sul periodo in cui aveva creduto di essere in dolce attesa, rivelando: ''Avevo assunto persino la postura della donna incinta''. Inoltre, la protagonista del parterre over di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Mia madre era così incredula e felice, ma quando le dissi che non avevo avuto nessun ritardo e che non avevo fatto accertamenti, mi chiese come mai avevo quello strano atteggiamento''.

A quel punto, la dama torinese ha affermato che si sentiva dentro di aspettare un bambino. Inoltre, Gemma ha aggiunto che in quel periodo era anche ingrassata di dieci chili.

Uomini e Donne: le parole di Gemma sulla sua gravidanza immaginaria

Gemma Galgani ha poi affermato di non essere rimasta realmente incinta, confidando: ''Si era rivelata soltanto una gravidanza immaginaria''.

A quel punto, la dama di Uomini e Donne ha parlato del suo rapporto con il suo ex marito: ''Il legame con mio marito, però, era molto forte, eravamo giovani, avevamo tutta la vita davanti, quindi nessuna preoccupazione, ma le cose non vanno mai come uno si aspetta''. Inoltre, dopo avere raccontato la sua gravidanza immaginaria, la single piemontese ha dichiarato di avere avuto un desiderio forte di avere figli e se la sarebbe sentita di diventare una madre single.

Per quanto riguarda l'ipotetico ruolo di mamma, la protagonista del parterre over del dating show di Maria De Filippi ha spiegato che avrebbe seguito l'istinto, al buon senso e all'educazione. A tal proposito, Gemma ha affermato: ''Avrei cercato di essere una mamma e non un'amica, un punto di riferimento sicuro, un esempio da seguire, perché spesso i bambini agiscono per emulazione e ripetono le parole dei genitori''.