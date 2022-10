Duro attacco di Giorgio Manetti verso Ida Platano. L'ex cavaliere di Uomini e donne, ha messo a confronto la sua ex Gemma Galgani con la dama bresciana e Ida ne è uscita sconfitta su tutta la linea. 'È proprio un caso disperato' ha commentato Giorgio, riferendosi alla dama bresciana. Ida non regge il confronto con Gemma, che Giorgio ha sempre apprezzato per l'eleganza e la classe. Cosa che, a detta dell'ex cavaliere, Platano invece non ha.

Giorgio Manetti demolisce Ida Platano: 'È un altro caso disperato'

L'ex cavaliere di Uomini e donne Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma Galgani sulle pagine del settimanale Nuovo.

L'uomo ha parlato anche di Ida Platano, grande amica della dama torinese e, secondo molti, l'erede di Gemma nel programma. Manetti ha colto la palla al balzo per mettere a confronto le due dame e il paragone è risultato impietoso per la dama bresciana. Senza tanti giri di parole, l'ex cavaliere fiorentino ha detto di Ida: "È un altro caso disperato". Parole che fanno ben capire come Giorgio non abbia proprio una bella considerazione dell'ex di Riccardo Guarnieri.

Giorgio affonda Ida: 'Gemma rispetto alla sua amica è un altra cosa'

Nonostante siano grandi amiche, Ida e Gemma sono molto diverse. Questo è quello che pensa Giorgio Manetti. L'uomo, sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, le ha messe a confronto.

Ha sostenuto che Gemma ha sempre avuto una classe e un'eleganza innata. Cosa che invece Ida Platano non ha. Queste le sue parole sulla ex Gemma: "Lei ha un’altra classe e sa fare davvero il ‘personaggio". Insomma, secondo Manetti, Gemma e tutta un'altra cosa rispetto all'amica. Ida Platano non ne esce bene da questo confronto.

Giorgio non crede che la dama bresciana sia l'erede di Galgani. Potrà sì rubarle la scena, ma di certo non avrà mai la personalità e la classe di Gemma. D'altronde l'ex cavaliere non ha mai nascosto di apprezzare la classe e l'eleganza della sua ex storica, nonostante le cose tra loro non siano andate bene.

Ida e Gemma ancora protagoniste a Uomini e donne

Una cosa comunque è certa. In questo inizio di stagione di Uomini e donne, Ida e Gemma sono al centro della scena. Lo si è visto anche nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5. Va dato atto a Gemma di non essersi mai scoraggiata in questi anni, nonostante le tante delusioni ricevute. La dama continua imperterrita a voler trovare l'amore in tv. Ora la dama, dopo due anni passati a Roma, è tornata a vivere a Torino. Motivo per il quale è costretta a spostarsi tutte le settimane per le registrazioni del programma di Maria De Filippi. Proprio riferendosi a questo, Manetti ha dichiarato che secondo lui, la sua ex non sta facendo proprio una bella vita. Ha poi ammesso che mai avrebbe creduto che la sua ex fosse così votata a Uomini e donne. Però ognuno è libero di vivere la vita come meglio crede. Per buona pace di tutti.