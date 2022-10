Sono dichiarazioni piuttosto pungenti quelle che ha rilasciato una storica dama di Uomini e donne. Intervistata dal blogger Lorenzo Pugnaloni su quello che sta accadendo ultimamente tra i protagonisti del Trono Over, Veronica Ursida ha sparato a zero sui personaggi più chiacchierati, a partire dalle ex colleghe Ida e Roberta. La romana, però, si è detta delusa anche da Riccardo e dal suo mancato coraggio nel corteggiare la tronista Federica.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Nelle scorse ore, una protagonista delle ultime edizioni di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista piuttosto interessante.

Il blogger Pugnaloni, infatti, ha raccolto il parere di Veronica Ursida sui personaggi più discussi del Trono Over, quelli che da anni monopolizzano intere puntate del dating-show con litigi, conoscenze e amori senza lieto fine.

Quando le è stato chiesto di commentare il ritorno di Roberta nel parterre dopo circa un anno d'assenza, la romana ha detto che secondo lei Di Padua avrebbe calcolato tutto nel momento in cui è stata ospitata per parlare del Gossip con Davide Donadei.

"Ha colto l'occasione al volo per tornare a fare la prezzemolina, non riesce proprio a farsi una sua strada", ha dichiarato l'ex dama di recente.

Un'altra frecciatina che è stata lanciata all'attuale protagonista del dating-show, è quella sul suo ritrovarsi spesso al centro di diatribe amorose altrui: "Lei deve fare sempre la seconda.

Dimostra di essere sempre in mezzo alle coppie".

Il pensiero sul cast di Uomini e Donne

Veronica, dunque, considera "pessima" Roberta perché si ritroverebbe costantemente al centro di situazioni ambigue, anche perché più volte ha frequentato cavalieri che hanno avuto amori tormentati con Ida.

A proposito di quest'ultima, l'ex dama di Uomini e Donne ha precisato: "Non credo neanche a lei, l'anno scorso si è innamorata di quattro persone".

"Penso voglia fare la Gemma della situazione, ma più giovanile. Alessandro si è inserito nel quartetto perché ha capito il gioco. Li trovo tutti pessimi", ha sbottato Ursida in una recente intervista.

La romana si è detta anche delusa da Riccardo, che in passato aveva rivalutato in positivo, ma che ultimamente starebbe dimostrando poco coraggio in tv.

"L'avrei apprezzato se avesse corteggiato Federica, ma credo che abbia una dipendenza affettiva da Ida", ha fatto sapere l'ex protagonista del Trono Over che ha anche consigliato a Guarnieri di lasciare il programma perché finché ci sarà anche Platano nel parterre, non riuscirà mai a voltare veramente pagina.

Lo stoccata al cavaliere di Uomini e Donne

Le frecciatine più pesanti, però, Veronica le ha rivolte ad Armando, il cavaliere col quale ha avuto una turbolenta frequentazione quando entrambi facevano parte del cast di Uomini e Donne.

Quando le è stato domandato di esprimere un parere sul napoletano che figura nel parterre del Trono Over da oltre 5 anni, Ursida ha detto: "Lui è il più falso di tutti, non è lì per trovare una donna".

La romana, infatti, si è detta convinta del fatto che Incarnato adotterebbe sempre la stessa strategia con le dame del programma: inizia a uscire con loro, le corteggia e poi, quando la relazione inizia a farsi seria (e quindi c'è la possibilità che venga invitato a lasciare la trasmissione in coppia), emergono le incomprensioni e i problemi che poi porteranno a un'inevitabile rottura.

Veronica, infine, ha ammesso che parteciperebbe nuovamente al dating-show se fosse single, anche perché ha delle cose da chiarire con Gianni Sperti e con gli storici "antagonisti" Roberta e Armando.