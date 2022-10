Oggi, venerdì 28 ottobre, è stata pubblicata una nuova intervista di Pinuccia Della Giovanna, una delle protagoniste più discusse del Trono Over di Uomini e donne. La signora di Vigevano ha parlato a lungo sia di Alessandro Rausa che di Tina Cipollari, con la quale si scontra settimanalmente sempre per gli stessi motivi. Sull'opinionista che la punzecchia in tutte le puntate, la dama ha detto che le mancherebbe di rispetto non tenendo conto della sua veneranda età.

Il magazine di Uomini e Donne ha intervistato una delle dame più chiacchierate e criticate di questo periodo, la signora Pinuccia.

La protagonista del Trono Over ha parlato sia del suo rapporto con Alessandro, che delle liti che ha con Tina tutte le volte che mette piede in studio.

Dell'opinionista che in ogni puntata la attacca e spesso le fa versare molte lacrime, Della Giovanna ha detto: "Prima era dolce, poi sono venuta qui e ha iniziato a mancare di educazione di rispetto". La signora di Vigevano, dunque, ha sottolineato che la bionda vamp dovrebbe ridimensionarsi visto che di fronte ha una persona di 80 anni.

"Anche per questo sono diventata comandina. A casa mia non ho mai alzato la voce così tanto come mi capita di fare in studio", ha aggiunto Pinuccia.

Il retroscena sul cavaliere di Uomini e Donne

In questa recente chiacchierata con un giornalista, però, Pinuccia ha parlato anche della sua "amicizia speciale" con Alessandro.

Anche se in tanti continuano a dirle di lasciar perdere il corteggiamento a Rausa perché non è corrisposta, la dama di Uomini e Donne ha fatto sapere: "Lui in un'intervista ha detto che tra noi non c'è mai stato nulla". "Non è vero, ci siamo dati dei baci, come dopo che ho vinto la mia seconda sfilata. Non lo dimenticherò mai", ha aggiunto Della Giovanna.

La 80enne di Vigevano, dunque, insiste nel chiedere al cavaliere pugliese un rapporto fatto di telefonate e qualche cena insieme, il tutto nella speranza che in futuro anche lui possa provare lo stesso sentimento che lei nutre da quasi due anni.

Il rimprovero della conduttrice di Uomini e Donne

Queste dichiarazioni di Pinuccia arrivano a qualche giorno di distanza dalla messa in onda di una puntata di Uomini e Donne in cui è stata rimproverata da Maria De Filippi.

Stanca dell'insistenza della dama nel chiedere ad Alessandro una cena per quella stessa sera, la conduttrice del dating-show ha perso le staffe e a Della Giovanna ha detto: "Rassegnati".

"Lascialo in pace", ha ripetuto più volte la padrona di casa del format di Canale 5 alla signora di Vigevano che a un certo punto ha lanciato una frecciatina velenosa a Rausa. "Ma se non vuole nessuno, che cosa viene a fare qui?", queste parole della 80enne hanno fatto arrabbiare ancora di più la presentatrice, che ha risposto che il pugliese partecipa al programma per sua volontà e perché lei ha piacere di vederlo tutte le settimane.

Pinuccia, però, non ha dato troppo ascolto alla strigliata di Maria e subito dopo ha detto che è sicura che il cavaliere di Lecce le vuole tanto bene e che per loro potrebbe esserci un futuro in coppia.

Alessandro fa fatica a dire chiaramente che non ricambia il sentimento della protagonista del Trono Over, anche per questo motivo si è accodato alle parole che ha pronunciato De Filippi nel corso dell'ultima puntata che è andata in onda.

Sono quasi due anni, però, che i due sono al centro dell'attenzione dei telespettatori per l'amicizia che stanno coltivando, un legame che non si è mai evoluto in qualcosa di più profondo esclusivamente perché Rausa non ha voluto.