Continuano ad appassionare le nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7, con ascolti altissimi su Rai 1. Le anticipazioni della soap proseguono dopo la decisione sofferta di Salvatore di lasciare Anna, stanco di essere preso in giro, e certo che tra lei e Quinto non ci sia solo amicizia.

Salvatore sarà tormentato dal dolore, nonostante le Veneri e Marcello provino a stargli accanto, ma ormai la sua scelta è irrevocabile: Anna non farà più parte della sua vita, né ora né mai.

Nel frattempo Vittorio comincia a vedere Matilde sotto un'altra luce e non si esclude che tra i due possa nascere una bella storia d'amore, dando un po' di serenità al povero Conti.

Salvatore chiuso nel suo dolore: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore 7 vedono Salvatore distrutto dopo aver lasciato Anna. Il giovane Amato non avrebbe mai pensato di arrivare a una decisione così drastica, ma non vuole nemmeno soffrire e non si fida più della moglie.

Il giovane Amato si chiude a riccio, non vuole parlare e vedere nessuno. Le Veneri sono preoccupate e cercano in ogni modo di mostrargli la loro vicinanza, capendo quanto stia soffrendo.

Tuttavia, in cuor suo, Salvatore sta già pensando a un'altra difficile scelta dopo aver lasciato per sempre Anna, scelta che lo porterà lontano da Milano.

Ezio si confida con Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

In questo periodo le cose non vanno per nulla bene al povero Ezio, costretto a lasciare la sua abitazione per evitare l'accusa di concubinato e nello stesso tempo proteggere Veronica, che è stata anche aggredita da un gruppo di pettegole.

Il signor Colombo ha avuto anche uno scontro con Umberto per via della gestione della ditta Palmieri.

Secondo le nuove anticipazioni, Ezio sceglie ancora una volta Gloria come sua confidente.

Ignare di quanto stia succedendo, Gemma e Stefania organizzano una sorpresa romantica per Ezio e Veronica, nel tentativo di farli riavvicinare.

Vittorio senza parole: spoiler Il Paradiso delle Signore

Matilde ha sempre più potere all'interno del grande magazzino, spalleggiata da Adelaide.

La donna prende un'iniziativa che spiazza Vittorio. Conti, di fronte a ciò, rimane senza parole e inizia a vedere Matilde sotto una luce diversa.

Infine Maria esprime un desiderio che le sta molto a cuore. Vito ne viene al corrente e non perde tempo per agire. Secondo le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, Lamantia non si lascerà scappare questa occasione per tentare di conquistare la ragazza della quale si è innamorato perdutamente.