Tina Cipollari si confessa e rivela aspetti inediti della sua vita. In una recente intervista, la storica opinionista di Uomini e donne ha scelto di raccontarsi per la prima volta senza alcun tipo di filtro, svelando per la prima volta degli episodi anche piuttosto dolorosi della sua infanzia.

Episodi che Tina ha scelto di mettere per iscritto nel suo primo libro autobiografico che, questo pomeriggio, ha presentato in tv anche nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa oggi pomeriggio in tv.

Le confessioni di Tina Cipollari, volto storico di Uomini e donne

Nel dettaglio, Tina si è raccontata senza filtri in una nuova intervista concessa al magazine diretto da Alfonso Signorini. Il volto storico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ha presentato il suo libro dove, per la prima volta, ha parlato di aspetti inediti legati alla sua infanzia.

Un momento non facile della sua vita, dominato in primis dai problemi familiari e dalla mancanza di denaro che ha segnato profondamente l'infanzia del popolare volto del talk show Mediaset.

"Da bambina avevo questa camera tremenda, l'armadio da film horror, questa casa brutta, mi vergognavo a dire: abito lì. Allora sognavo e pensavo a un altro armadio, a un pavimento bello, a grandi finestre.

Tutti i giorni la stessa storia", ha raccontato Tina.

'Avevo due vestiti, una casa orrenda', confessa Tina Cipollari

"Non uscivo mai, avevo due vestiti, due paia di scarpe, un maestro che mi chiamava zero", ha rivelato ancora per la prima volta l'opinionista di Uomini e donne.

"È stato difficilissimo raccontare e soprattutto ricordare", ha aggiunto Tina ammettendo che per lei non è stato semplice scavare nel suo passato e mettere nero su bianco tutta la storia della sua vita.

"Tutto sommato quello che detestavo, i vestiti brutti, la mia casa orrenda e due genitori assenti, piegati nei campi, tutto mi è servito a superare quella timidezza data dalla mancanza", ha aggiunto ancora il volto storico di Uomini e donne, diventata ormai uno dei punti di riferimento della trasmissione che appassiona ogni giorno quasi tre milioni di spettatori.

Il dolore di Tina Cipollari per la perdita della sua amata mamma

Tina ha ricordato anche il periodo difficile legato alla perdita della sua mamma, venuta a mancare durante l'ondata di Covid-19.

"Ho perso mamma durante il Covid, non l'ho neanche vista e questa è stata una tragedia nella tragedia. In quel periodo anche io ero stata male per il Covid: mamma è morta sola e io quello sguardo opaco non me lo posso dimenticare", ha dichiarato Tina nella lunga intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini.