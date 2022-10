Manca sempre meno al ritorno sul piccolo schermo di Terra Amara: le nuove puntate prenderanno il via il prossimo 14 novembre, andandosi a collocare nel palinsesto di Canale 5 nella fascia oraria che per sette anni è appartenuta alla soap iberica Un Vita, che si concluderà definitivamente il prossimo 12 novembre. I colpi di scena saranno all'ordine del giorno e i telespettatori, oltre ad assistere a molti momenti romantici, vedranno anche a duri scontri. Senza dubbio Yilmaz e Demir regaleranno ai fan della serie turca non pochi attimi ad alta tensione, visto che gli scontri tra i due uomini non accenneranno a placarsi.

Uno dei loro battibecchi però si concluderà mettendo in grave pericolo il piccolo Adnan. Cosa accadrà al figlio di Zuleyha?

Il figlio di Zuleyha si ferisce con un'arma da fuoco

Nelle nuove puntate di Terra amara, Demir e Yilmaz continueranno a darsi battaglia: contendendosi l'amore e l'attenzione di Zuleyha, i due uomini non perderanno occasione per scontrarsi. I loro gesti avventati, però, coinvolgeranno ben presto anche il piccolo Adnan, che rischierà addirittura la vita. Così come accaduto a Gulten durante una disputa tra Yaman e Akkaya, anche il figlio di Zuleyha resterà ferito con un colpo di arma da fuoco a causa della negligenza del padre putativo e del padre biologico.

Seguendo le trame, Adnan crescerà pian piano sotto l'occhio dei telespettatori, diventando un bimbo allegro e curioso.

Al termine dell'ennesimo scontro tra Yilmaz e Demir, verrà lasciata incustodita una pistola senza custodia e per giunta carica. Il piccolo di casa Yaman, pensando che si tratti di un giocattolo, la prenderà tra le mani e inavvertitamente premerà il grilletto. Il colpo esploderà e il proiettile colpirà Adnan, che resterà gravemente ferito.

Saranno attimi di panico e terrore visto che si temerà per la vita del bambino.

Adnan si riprende

Zuleyha sarà disperata, visto che crederà di aver perso il suo primogenito. Fortunatamente la situazione si risolverà per il meglio e il piccolo Adnan riuscirà a riprendersi, ritornando tra le braccia amorevoli della madre. Ma Altun non si darà pace e vorrà capire come un così tragico evento possa essersi verificato coinvolgendo il suo bambino.

Come reagirà Zuleyha quando scoprirò che Adnan ha rischiato la vita a causa di un gesto irresponsabile del marito e del suo ex fidanzato? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.