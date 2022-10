Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 17 al 21 ottobre 2022 su Rai 3 rivelano che Marina si renderà conto di essere finita in una situazione che si preannuncia particolarmente ingarbugliata e difficile.

Spazio anche alle vicende di Nunzio e Chiara che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroveranno costretti a separarsi per un lungo periodo di tempo.

Anche per Viola la situazione non sarà per nulla rosea: la donna, infatti, dovrà affrontare la crisi di suo figlio, sempre più scosso dal precario equilibrio familiare.

Marina precipita in un incubo: anticipazioni Upas 17-21 ottobre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 17-21 ottobre 2022, rivelano che Marina si ritroverà vittima di una situazione del tutto inaspettata e difficile da gestire.

La donna, infatti, comincerà a essere sopraffatta da un crescente senso di angoscia, che le renderà la vita particolarmente difficile.

Sì, perché Marina si renderà conto di essere precipitata in un incubo e le cose per lei non saranno affatto semplici da gestire.

Per la compagna di Roberto Ferri non sarà per nulla semplice riuscire a venir fuori da questa intricata situazione che la vede coinvolta in prima persona: come ne uscirà e chi la aiuterà?

Chiara e Nunzio si devono separare: anticipazioni Upas 17-21 ottobre

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 21 ottobre 2022 rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Chiara e Nunzio.

Per la giovane coppia arriverà il momento di separarsi e di intraprendere due strade differenti, dato che Chiara ha scelto di farsi curare e di intraprendere un percorso all'interno di una struttura specializzata, così da mettere la parola fine alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

Così, per trasferirsi in una delle migliori strutture, Chiara sarà costretta a lasciare Napoli per un po' di tempo: la ragazza dovrà salutare e separarsi dal suo fidanzato, seppur consapevoli che tutto questo servirà per poter creare il loro futuro insieme.

Il figlio di Viola ed Eugenio in crisi: anticipazioni Upas 17-21 ottobre

Occhi puntati anche su Viola: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la donna, dopo l'addio con Eugenio Nicotera, proverà a costruirsi una nuova quotidianità e quindi dare un taglio netto alla sua vita passata.

Situazione diversa, invece, per Antonio: il piccolo risentirà moltissimo della separazione dei suoi genitori.

Nonostante sia circondato dall'affetto smisurato dei nonni, Antonio farà grande fatica ad abituarsi al nuovo equilibrio familiare e all'assenza in casa del suo papà.

Spazio anche alle vicende di mastro Peppe che, nei prossimi episodi della soap trasmessi fino al 21 ottobre 2022, continuerà a corteggiare in maniera serrata Giulia.