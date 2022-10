Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole tante dinamiche cambieranno, stravolgendo le trame. Secondo le anticipazioni del mese di ottobre 2022, Chiara e Nunzio si prepareranno al triste addio mentre Micaela, furiosa con la sorella per il fatto di non stare dalla sua parte, le giocherà un brutto scherzo. Attenzione anche a Marina, che sparirà nel nulla dopo una furibonda litigata e sarà irreperibile. Secondo le prime ipotesi, pare che il responsabile sia Fabrizio. Guarda caso, Roberto riceverà una dolorosa lettera che gli spezzerà il cuore.

Micaela infligge un colpo basso a Manuela: Un Posto al Sole anticipazioni ottobre

Dopo il malore di Niko, che aveva bevuto troppo per cercare di lenire il dolore per la perdita di Susanna, Manuela lo ha soccorso ed è restata a dormire da lui. In quell'occasione ha avuto la conferma di esserne ancora innamorata. Nel suo cuore spera di poter curare le ferite di Niko e riconquistare il suo cuore ormai a pezzi.

Nei nuovi episodi Manuela continuerà a essere un punto di riferimento per il piccolo Jimmy, che troverà in lei una persona di fiducia alla quale affidarsi. La giovane Cirillo, nel contempo, proverà a dare supporto a Niko, ancora devastato per l'addio a Susanna,

Ovviamente Micaela prenderà malissimo l'atteggiamento della sorella e nei prossimi episodi di ottobre di Un posto al sole infliggerà un vile colpo basso a Manuela.

Nunzio e Chiara si dicono addio: anticipazioni di Un Posto al Sole

Tempo di saluti e di addii a Upas. Nunzio ha convinto Chiara a tornare a Napoli e affrontare le sue responsabilità. Oltre al processo c'è in ballo anche la sua salute, dato che è tornata nel tunnel della dipendenza. Dopo la decisione della giovane di entrare in una clinica per disintossicarsi, è arrivata l'inattesa proposta di Nunzio di sposarla.

Purtroppo la felicità della coppia è ancora lontana. Nunzio e Chiara saranno infatti costretti a salutarsi, ora che è arrivato il momento per la giovane Petrone di lasciare Napoli e intraprendere un percorso di riabilitazione.

Fabrizio potrebbe rapire Marina per vendicarsi di Roberto

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole di ottobre, ci sarà ampio spazio anche per parlare di Marina e Roberto, ancora nelle mani del misterioso attentatore.

Marina scomparirà nel nulla e sarà irreperibile. Qualcuno l'ha rapita? Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Fabrizio sia il responsabile e che la costringa a dare l'addio a Roberto. Come? Facendole scrivere una lettera nella quale decide di lasciarlo, ovviamente dietro minacce.

Insomma, le trame si infittiscono e non ci sarà un attimo di respiro nelle prossime puntate di Upas in onda su Rai 3.