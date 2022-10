Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 31 ottobre al 4 novembre su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Marina Giordano riuscirà a convincere l'ex marito Fabrizio a lasciarla libera. Manuela, invece, vorrà lasciare Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni 31 ottobre - 4 novembre: Marina riesce a convincere l'ex marito a liberarla

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre, rivelano che Marina riuscirà a convincere Fabrizio a lasciarla libera, ma all'improvviso accadrà un evento che potrebbe rimettere la donna di nuovo in pericolo.

Intanto i bambini di Palazzo Palladini si travestiranno per la notte di Halloween e suggestionati da Alberto decideranno di catturare il fantasma grazie all'aiuto di Camillo.

Lia apparirà sempre più decisa a portare a termine la sua iniziativa, anche se questo potrebbe metterla nei pasticci. Roberto sarà sempre più in ansia per la scomparsa di Marina, tanto da pensare ai vari motivi che hanno portato al suo allontanamento.

Roberto crede che la Giordano l'abbia davvero lasciato

Nelle puntate 31 ottobre - 4 novembre di Upas, Silvia, Guido e Mariella decideranno di non partecipare alle sorprese durante la notte di Halloween. Manuela, invece, apparirà triste in quanto lontana da Niko, per questo motivo prenderà una decisione che potrebbe lasciare sconvolto il piccolo Jimmy.

Diego sorprenderà Lia mentre sta rovistando nel seminterrato di Alberto. Il figlio di Raffaele, a questo punto, chiederà una spiegazione alla domestica, tanto da sembrare disposto a non rivelare il segreto della donna. Roberto, invece, crederà che Giordano lo abbia davvero lasciato, per questa ragione cercherà di distrarsi con ogni mezzo, all'oscuro che la sua amata si trovi in balia del folle ex marito.

Manuela vuole rifarsi una vita lontana da Napoli

Viola cercherà di aiutare Damiano a risolvere i problemi del figlio Manuel. Nel frattempo giungerà per lei un'interessante proposta lavorativa. Manuela sembrerà intenzionata a rifarsi una vita lontana da Napoli. Per questa ragione la gemella di Micaela prenderà una decisione davvero inaspettata, dopo aver sopportato momenti di forte tensione.

Filippo deciderà di intervenire per aiutare il padre addolorato per l'addio di Marina, dicendogli che tra quest'ultima e Fabrizio è scoppiata la passione. Dall'altra parte Roberto avrà un'intuizione che potrebbe mettere in salvo la sua amata. Infine Viola apparirà preoccupata per Rosa, la madre di Manuel, mentre Silvia deciderà di avere un confronto con Michele su un argomento scottante.