Le vicende sentimentali di Pinuccia e Alessandro continuano ad appassionare i telespettatori di Uomini e donne. Nella registrazione di lunedì 24 ottobre la dama ha provato a voltare pagina con Agostino, ma le cose fra i due non sono andate per il verso giusto. Mentre Alessandro si è sentito con Michela, ma anche in questo caso la conoscenza non è andata bene. Nel frattempo Gemma è andata fuori con un nuovo cavaliere, ma ha preferito eliminarlo. In studio, inoltre, la dama ha avuto una discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e Donne, registrazione 24 ottobre: Pinuccia esce con Agostino

Pinuccia ha tentato di dimenticare Alessandro facendo nuove conoscenze. Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 24 ottobre, trapelate in rete dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la dama è uscita con un cavaliere di nome Agostino. Purtroppo la frequentazione fra i due protagonisti del parterre over del dating show non è proseguita. I due single, però, hanno scelto di rimanere amici, preferendo non costruire qualcosa in più.

Uomini e Donne, prossime puntate: Alessandro sente Michela

Nel frattempo anche Alessandro ha provato a cercare l'amore nello studio di Uomini e Donne. Nella registrazione della trasmissione di Maria De Filippi di lunedì 24 ottobre ha detto di avere sentito Michela, ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto.

Il novantaduenne pugliese ha dichiarato che, a detta sua, la signora si sentirebbe ''troppo principessa''. Al moment, non è chiaro cosa sia accaduto fra i due protagonisti del dating show e come mai Alessandro abbia avuto una tale impressione della dama.

Uomini e Donne, anticipazioni novembre: Gemma discute con Tina e Gianni

Nel frattempo continua il periodo sfortunato in amore per Gemma.

È uscita con un nuovo cavaliere, ma le cose non sono andate bene. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che la dama torinese ha eliminato il cavaliere arrivato in studio per corteggiarla a quel punto in studio sono iniziate discussioni. In particolar modo Gemma ha litigato con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto fra i tre protagonisti del dating show, pertanto sarebbe possibile ipotizzare che gli opinionisti di Uomini e Donne possano avere attaccato Galgani per la scelta di non dare un'occasione al corteggiatore con cui è uscita. Inoltre in studio non sono mancate le liti fra Ida e Riccardo. Secondo Roberta Di Padua ci sarebbe ancora un sentimento fra gli ex protagonisti di Temptation Island.