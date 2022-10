Ci sarà Viola come il mare 2 su Canale 5? Manca ormai pochissimo al gran finale della stagione d'esordio della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi e, in queste ore, i tantissimi fan si chiedono già quale sarà il futuro della serie.

Un prodotto che ha saputo intercettare il gradimento di una vasta fetta di spettatori giovani e giovanissimi, i quali si sono appassionati alle vicende della coppia composta da Viola e Francesco.

E, per celebrare il buon successo di ascolti, Mediaset ha scelto di mettere in cantiere i nuovi episodi che andranno a comporre la seconda serie.

Buon successo per Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola come il mare

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare in prima visione su Canale 5 ha registrato buoni ascolti nel corso di queste settimane di messa in onda.

Dopo un debutto con ben tre milioni e mezzo di spettatori, la serie si è stabilizzata sulla soglia di 2,7 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che oscilla tra il 16 e il 17%.

Numeri decisamente positivi che acquistano un valore ancora più importante se si tiene conto del fatto che la serie ha ottenuto grandi risultati sulla fascia di spettatori composta da giovani e giovanissimi.

Insomma Can Yaman e Francesca Chillemi sono riusciti ad appassionare il pubblico di riferimento di Canale 5, nonostante la serie sia stata programmata di venerdì, serata in cui solitamente i giovani non sono in stragrande maggioranza davanti al televisore.

Confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 su Canale 5

E così, alla luce del buon successo di ascolti registrato in queste settimane, Mediaset ha scelto di puntare ancora su questa serie confermando la produzione di Viola come il mare 2.

La fiction avrà un seguito e quindi un nuovo ciclo di appuntamenti che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Gli sceneggiatori si sono messi già all'opera per mettere a punto quelle che saranno le nuove trame, gli intrighi e i colpi di scena che terranno gli spettatori col fiato sospeso nel corso dei nuovi appuntamenti inediti.

Quando va in onda Viola come il mare 2 con Can Yaman? Ecco la programmazione tv

Ma quando andrà in onda Viola come il mare 2 e chi ci sarà nel cast della fiction?

Le prime anticipazioni rivelano che è confermata la presenza di Can Yaman e quella di Francesca Chillemi.

La coppia composta da Francesco Demir e Viola Vitale continuerà ad essere protagonista di questa seconda stagione ma, per vederli di nuovo all'opera, bisognerà attendere un po' di tempo.

Al momento, infatti, le riprese del nuovo ciclo di episodi è previsto a partire dal 2023, mentre la messa in onda sarebbe in programma solo nel corso dei mesi autunnali del 2024.