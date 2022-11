Le anticipazioni della puntata di Amici registrata il 27 novembre riguardano soprattutto un provvedimento disciplinare che la produzione ha preso per l'intera classe. A causa del mancato rispetto delle regole e dei turni delle pulizie, gli autori hanno proposte tre sfide immediate: Mattia ed NDG le hanno affrontate e vinte, mentre Gianmarco è in attesa del voto della maestra Celentano. Nessun allievo è stato eliminato e nelle gare hanno spiccato Isobel per il ballo e Aaron per il canto.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici

Secondo gli spoiler Maria De Filippi era molto arrabbiata con tutti i ragazzi.

La maggior parte del tempo a disposizione, la conduttrice l'ha passato a rimproverare i titolari della scuola per le condizioni in cui versa la casetta dove vivono.

La presentatrice ha fatto un distinzione tra chi pulisce anche per gli altri, chi fa il proprio dovere e chi non fa mai nulla. La produzione, per tale motivo, ha deciso di "pescare" tra quest'ultimo gruppetto per mettere in atto un serio provvedimento disciplinare.

I professori sono stati chiamati a scegliere tre allievi da mandare in sfida immediata e la decisione doveva riguardare coloro che contribuiscono meno a tenere in ordine la casa.

Rudy Zerbi ha proposto NDG: il cantante si è confrontato con un talento esterno e l'ha battuto.

Mattia delude Raimondo Todaro ad Amici

Alessandra Celentano ha fatto il nome di Mattia, che anche secondo la presentatrice di Amici è uno di quelli che pulisce meno. Il ballerino di latinoamericano si è esibito davanti alla commissione e ha vinto la sfida immediata con due voti su tre a favore.

Le tre sfide immediate che ci sono state nel corso dell'undicesima puntata del talent di Canale 5 sono state giudicate dai professori di categoria: nel caso di Zenzola a emettere un verdetto sono stati i tre docenti di danza.

Raimondo Todaro, deluso dal comportamento dell'alunno della sua squadra, ha preferito astenersi dalla votazione e lasciar decidere tutto ai colleghi Celentano ed Emanuel Lo.

Nonostante il malumore del suo insegnante, Mattia è riuscito a vincere e a riprendersi la maglia da titolare che per qualche minuto gli è stata sospesa per punizione.

Attesa per la scelta della professoressa di Amici

Il terzo allievo ad affrontare una sfida immediata è stato Gianmarco: il ragazzo è stato considerato uno degli allievi che aiuta meno nelle faccende domestiche e per questo i prof l'hanno messo a rischio.

Il titolare si è esibito, ma a differenza di Mattia e NDG non sa ancora se ha vinto oppure no.

Le anticipazioni fanno sapere che il ballerino è stato messo in stand-by dalla sua stessa docente di riferimento.

Dopo che Emanuel Lo si è espresso a suo favore e Raimondo Todaro contrario, spettava alla maestra Celentano decidere se Gianmarco potesse rimanere nella scuola oppure lasciare il banco alla sfidante. L'insegnante di danza classica, però, ha chiesto a Maria De Filippi del tempo per riflettere sul da farsi: anche se Pretelli è un talento del suo team, Alessandra non ha apprezzato il suo comportamento in casetta e quindi potrebbe anche decidere di mandarlo via.

L'esito della sfida del ballerino hip-hop verrà svelato nel corso di uno dei daytime che saranno trasmessi in tv la prossima settimana.

Gli ospiti del giorno sono stati: Nancy Berti che ha giudicato la gara di ballo, Irama, Cristiano Malgioglio e Federica Camba per la gara cover di canto.