Le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate al rapporto tra Marina e Roberto.

I due riprenderanno in mano le redini del loro legame ma, come svelato da Roberto Polizzy Carbonelli in una delle sue ultime interviste, ben presto si ritroverà ad avere a che fare anche con la sua ex Lara.

Occhi puntati anche sulle vicende di Niko che, dopo aver accettato di aiutare Manlio nel suo piano criminale contro Lello Valsano, si ritroverà a rischiare i guai.

Marina e Roberto ancora in pericolo: nuove anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Marina e Roberto decideranno di riprendere in mano le redini del loro tormentato rapporto.

I due si daranno così una nuova chance, pronti a vivere di nuovo la loro storia d'amore dopo le ultime tormentate vicende che hanno visto protagonista la signora Giordano, la quale si è ritrovata nelle mani del suo pericoloso ex Fabrizio.

Tutto si è risolto nel migliore dei modi, anche se Marina porterà addosso e nell'anima i segni delle violenze subite dal suo ex uomo.

Alla fine, però, la donna si lascerà andare nuovamente con Roberto, pronta ad intraprendere un nuovo percorso di vita che, questa volta, si spera possa portare ad un lieto fine.

Roberto deve affrontare la sua ex Lara: anticipazioni Un posto al sole

Eppure non tutto andrà secondo i piani sperati, dato che le nuove anticipazioni di Un posto al sole 2022 rivelano che ci sarà una nuova minaccia che incomberà non solo su Marina e Roberto, ma anche su Filippo e Serena.

Insomma, la famiglia della coppia sembra non essere al sicuro e come se non bastasse, Ferri si ritroverà dover fare i conti anche con il ritorno in città della sua ex Lara.

A svelarlo è stato l'attore che veste i panni dello stesso Roberto in una recente intervista, dove ha rivelato che ben presto il suo Roberto sarà al centro di un nuovo "tira e molla" con Lara Martinelli.

Quale sarà il motivo di questo nuovo contenzioso che vedrà coinvolti Ferri e la sua ex compagna? Possibile che possa essere proprio Lara la persona a mettere in pericolo la vita di Roberto e quella dei suoi familiari?

Niko finisce nei guai: anticipazioni Un posto al sole

Occhi puntati anche sulle sorti di Niko: le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il ragazzo porterà avanti il piano criminale messo a segno da Manlio e si metterà all'opera per trovare il denaro necessario che servirà poi a pagare gli uomini che dovranno punire Lello.

Una situazione che rischia di compromettere seriamente la serenità di Niko dato che, questo piano criminale, potrebbe seriamente mettere in bilico il suo futuro professionale come avvocato.