Si è da poco conclusa la registrazione dell'undicesima puntata di Amici 22. Giovedì 24 novembre Maria De Filippi ha condotto lo speciale che sarà trasmesso in televisione domenica 27. Le prime anticipazioni trapelate dagli studi riguardano i talenti che si sono distinti in positivo e in negativo nelle riprese odierne. Tra gli "osservati speciali" c'era sicuramente Niveo: il cantante è al centro delle critiche da settimane, in quanto secondo una fetta di pubblico avrebbe dovuto sfidare Angelina nel precedente appuntamento. Oggi, comunque, non ci sono state eliminazioni, perché tutti i ragazzi sono stati riconfermati nel cast.

Aggiornamenti sugli allievi di Amici

Come ogni settimana anche nella puntata odierna ci sono state molte gare: i cantanti si sono esibiti nella gara di interpretazione e l'hanno fatto davanti a tre giudici d'eccezione: Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba.

Stesso discorso vale per i ballerini, che hanno portato in scena delle coreografie inedite per dimostrare al giurato del giorno, ovvero Nancy Berti, di meritarsi il banco e di proseguire nella corsa verso la fase serale del programma.

Polemiche sul cantautore di Amici

Nella registrazione di Amici di oggi molti occhi erano puntati su Niveo.

Da qualche settimana Niveo è in crisi: stona e si piazza agli ultimi posti delle classifiche della propria categoria. La stessa Lorella Cuccarini ha spronato il talento della sua squadra a reagire, perché altrimenti sarà lei stessa a prendere un provvedimento.

La scorsa puntata, però, l'insegnante di canto ha protetto il suo "pupillo" dal tentativo di Arisa di metterlo in sfida immediata contro Angelina.

La showgirl si è opposta alla richiesta della collega e ha insistito affinché la sfidante si confrontasse con Ascanio (che ha perso il confronto ed è stato eliminato dalla scuola). Un parere che hanno condiviso molti fan del talent show (e anche alcuni ragazzi all'interno della casetta) è che sarebbe dovuto essere Niveo a rischiare il posto contro la figlia di Mango anche perché, dati alla mano, è l'alunno che sta ricevendo i voti più bassi nell'ultimo periodo.

La giovane è entrata a far parte della classe e oggi ha fatto la sua prima esibizione da membro del team Cuccarini: dopo averci pensato un po', la cantautrice ha scelto come tutor Lorella e non Arisa.

Crisi per molti alunni di Amici

In settimana tanti allievi della scuola di Amici hanno avuto momenti di crisi: i daytime hanno mostrato i crolli di Federica, Cricca, Wax, Ludovica e Megan, tutti messi alla prova da esibizioni difficili da preparare per l'undicesima puntata.

Nel corso della registrazione del 24 novembre c'è stato l'esordio sul palco di Isobel: la ballerina che una settimana fa ha eliminato Claudia con una sfida immediata, oggi ha fatto la sua prima performance da allieva del team capitanato da Alessandra Celentano (la giovane ha preferito la maestra a Emanuel Lo).

Gli spoiler delle riprese dello speciale che andrà in onda domenica 27 novembre, inoltre, riguardano anche la gara inediti che c'è stata in questi giorni: "Meno sola" di Federica si è sfidato con "Supereroi" di Cricca e gli ascoltatori di Radio Zeta hanno scelto la canzone migliore.

L'ospite musicale è stato Irama, che ha cantato per la prima volta il suo nuovo singolo intitolato "Ali".