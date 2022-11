Quello che è andato in onda mercoledì 9 novembre è stato un daytime di Amici ricco di informazioni per il pubblico. Prima Maria De Filippi ha dato una "carezza" ai cantanti informandoli che chi di loro vincerà la gara inediti della nona puntata, si esibirà alla finale di Tu sì que vales; dopo è arrivato Rudy Zerbi a tirare le orecchie agli allievi che non prendono seriamente le lezioni di teoria musicale.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Gran parte del pomeridiano di Amici del 9 novembre, è stato dedicato ad un rimprovero che Rudy Zerbi ha fatto all'intera classe di canto per come vengono affrontate le lezioni di teoria musicale.

Dopo aver sentito il tutor lamentarsi dell'atteggiamento svogliato della maggior parte dei ragazzi, il professore ha deciso di riunirli in palestra per chiedere spiegazioni.

"Stavolta non la passate liscia, e basta scuse", ha sbottato il docente della scuola dopo aver elencato le tante mancanze che soprattutto NDG, Piccolo G e Tommy Dali hanno avuto in questa specifica materia.

La prima punizione che è stata pensata per i titolari, è una verifica immediata sulla teoria, ovvero domande precise alle quali in pochi hanno saputo rispondere in modo soddisfacente.

"Non sapete neanche le basi, questo è imbarazzante", ha detto Zerbi con un tono deluso e arrabbiato.

Il 'mutismo' dei titolari di Amici

Visto che l'interrogazione generale sulla teoria musicale stava andando male quasi per tutti (fatta eccezione per Aaron, Niveo e pochi altri), Rudy l'ha interrotta e ha chiesto ai ragazzi di Amici di raggiungere la sala relax.

Wax è stato il primo a rimproverare i compagni meno diligenti ricordandogli che ogni giorno dovrebbero dedicare almeno un'ora alla materia in questione, e Tommy Dali gli ha dato ragione prendendosi tutte le sue colpe.

Dopo qualche minuto, i cantanti sono stati riconvocati in palestra per una comunicazione importante da parte di Zerbi.

In seguito ad un confronto con il maestro di solfeggio, l'insegnante di canto ha stilato una classifica sui migliori e sui peggiori, sia nello studio che nell'atteggiamento col quasi ci si approccia ad una delle materie del programma.

NDG e Tommy hanno ricevuto un 2 come voto, e Rudy li ha informati che chiederà alla produzione un provvedimento disciplinare serio nei loro confronti.

"Non saranno pulizie o cose del genere", ha precisato il docente prima di ribadire che la punizione è soprattutto per l'atteggiamento svogliato e menefreghista che hanno avuto con uno dei tutor.

Punizione in arrivo ad Amici

Tuttavia, non si conoscono ancora i dettagli del provvedimento disciplinare che sarà dato a Tommy e a NDG.

Il prof Zerbi ha precisato che dovrà prima confrontarsi con le colleghe Lorella Cuccarini e Arisa, ma anche con la produzione di Amici per arrivare ad una punizione giusta per entrambi gli allievi di canto che nel daytime del 9 novembre hanno ricevuto un 2 come voto nella verificata immediata di teoria musicale.

Ulteriori aggiornamenti su questo tema dovrebbero arrivare tra circa 24 ore, quando trapeleranno le anticipazioni dettagliate della nona puntata, quella che sarà registrata giovedì 10 ma andrà in onda in tv domenica 13.

Sempre nel corso del prossimo speciale del talent-show, i cantanti avranno la possibilità di partecipare ad una gara speciale, interamente incentrata sui loro primi inediti. Chi si classificherà al primo posto per volontà di una commissione esterna, vincerà la possibilità di esibirsi durante la finalissima di Tu sì que vales, un premio prestigioso che ha fatto gioire tutti i ragazzi della classe che sognano di partecipare al prime time del sabato sera di Canale 5.