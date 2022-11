Continua l'appuntamento con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e on demand su RaiPlay. Uno dei personaggi chiave di questi episodi è Salvatore, che ha il cuore spezzato dopo l'ennesima delusione amorosa. A grande sorpresa Anna ha capito di amare Quinto ed è partita con lui, scusandosi con il povero Salvo, in lacrime tra le braccia di Marcello.

Non si può certo dire che il giovane Amato sia fortunato in amore. Nemmeno un matrimonio è riuscito a renderlo felice, finendo nel peggiore dei modi.

Tuttavia le anticipazioni della soap svelano che per Salvatore è in arrivo un nuovo amore.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Salvatore lascia Milano

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore nessuno riuscirà a lenire il dolore di Salvo, che deciderà di lasciare Milano per non essere assalito dai ricordi. La sua meta è Londra, dove si trovano Agnese e Tina. Un po' di calore famigliare non potrà fargli che bene.

La permanenza londinese sarà comunque breve e Salvatore dovrà tornare ai suoi impegni quotidiani, anche se con un dolore che non gli lascia pace. A stargli accanto sarà Elvira, nonostante sia stata trattata piuttosto male.

Nel frattempo Marcello, il migliore amico di Salvo, non si lascerà scappare l'occasione di far breccia nel cuore di Adelaide, la quale si regalerà una serra.

Tra i due c'è un'energia magnetica, che potrebbe trasformarsi in passione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo trova l'amore

Il giovane Amato non è stato per niente fortunato in amore. Dopo la cocente delusione con Gabriella, che ha preferito Cosimo a lui, ha provato a fidarsi di Anna. I due si sono innamorati e sposati, sognando una famiglia con la piccola Irene.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele, anche dopo il ritorno di Quinto. A far capire a Salvo come stessero davvero le cose è stato l'abbraccio tra Anna e Quinto, scena alla quale ha assistito anche Marcello.

Con grande generosità, Salvo ha lasciato che Anna se ne andasse con Quinto, il suo vero grande amore che ha ritrovato per uno strano scherzo del destino.

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, arriverà però il momento di sorridere ancora.

Il Paradiso delle Signore, nuove trame: Elvira e Salvatore si mettono insieme?

Chi sarà il nuovo amore di Salvatore? Secondo le ipotesi più accreditate, pare che la fortunata sia Elvira, nonostante Salvo per ora la veda come un'amica.

Il loro rapporto crescerà di giorno in giorno ed Elvira non perderà l'occasione di far capire a Salvo cosa prova per lui. Chissà che la sua dolcezza non lo conquisti e che sia la donna giusta per lui.