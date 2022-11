Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso dell'autunno 2022. Le novità riguarderanno la fascia del daytime pomeridiano, dove arriverà uno stop prolungato per Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera, che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di spettatori, verrà sospesa dalla programmazione feriale per ben due settimane.

Novità anche in prime time, dove si arriverà al gran finale di Mina Settembre 2, la fiction con Serena Rossi che anche quest'anno ha sbaragliato la concorrenza dal punto di vista auditel.

Il Paradiso delle signore 7 stop in daytime: cambio programmazione Rai autunno 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai dell'autunno 2022 interesserà in primis la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni subirà uno stop di due settimane per lasciare spazio in daytime alla messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio 2022.

La Rai, infatti, detiene i diritti per la trasmissione in diretta di tutte le partite della competizione che si svolgerà in Qatar: di conseguenza i Mondiali "invaderanno" il daytime della rete ammiraglia, portando alla sospensione de Il Paradiso delle signore 7.

Ecco quando inizia lo stop de Il Paradiso delle signore 7 in daytime

La soap opera non andrà in onda a partire da lunedì 28 novembre e per ben due settimane: lo stop, quindi fino a venerdì 9 dicembre.

Le nuove puntate della settima stagione daily della soap opera torneranno di nuovo in onda a partire da lunedì 12 dicembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 16:05 alle 16:55 circa, subito dopo il talk show Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Da quel momento non sono previsti ulteriori stop per la soap opera pomeridiana di Rai 1, che proseguirà regolarmente la sua messa in onda nella fascia del pomeriggio.

Chiude Mina Settembre 2: cambio programmazione Rai autunno

Il cambio programmazione Rai dell'autunno 2022 riguarderà anche la messa in onda della fiction Mina Settembre 2 con protagonista Serena Rossi.

La serie televisiva giungerà al termine dopo un ciclo decisamente fortunato di episodi in prima visione assoluta trasmessi nel corso di queste settimane.

La sesta e ultima puntata della fiction andrà in onda domenica 6 novembre in prime time, dopodiché calerà il sipario sulle vicende di Gelsomina e Domenico.

Intanto, però, i fan si chiedono già se ci sarà la terza stagione della fiction: al momento non si hanno ancora notizie certe sul futuro di Mina Settembre 3, così come confermato dall'attore Giuseppe Zeno, il quale ha svelato che non si è ancora parlato di una terza serie.