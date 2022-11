Frecciatina di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip contro Tina Cipollari, la star indiscussa di Uomini e donne. Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show Mediaset, il padrone di casa ha fatto pubblicità al nuovo album di Orietta Berti.

Una promozione che è stata portata un po' alle lunghe dalla cantante opinionista di questa settima edizione del reality show, la quale ha fornito un assist al conduttore del GF Vip, che non ha risparmiato una stoccata a Tina e al suo libro.

Tina Cipollari nel mirino di Alfonso Signorini: l'opinionista di Uomini e donne 'irrompe' al GF Vip

Nel dettaglio, l'ultima puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5 si è aperta con la promozione dell'ultimo album di Orietta Berti, quest'anno scelta da Signorini come opinionista del reality show al fianco di Sonia Bruganelli.

La cantante ha colto la palla al balzo per promuovere al meglio il suo nuovo cofanetto musicale e ha iniziato a dare un po' di spiegazioni (alquanto dettagliate) sulla copertina dell'album.

Immediata la reazione di Signorini che, nel momento in cui ha visto che Orietta la stava tirando un po' troppo per le lunghe con la promozione del suo album, ha tirato in ballo l'opinionista di Uomini e donne, con tanto di frecciatina sul suo libro.

La frecciatina di Signorini contro Tina: 'Anche basta'

"Basta Orietta, sembri la Tina Cipollari dalla De Filippi che sta sempre con il libro in mano. Anche basta", ha esclamato il padrone di casa del GF Vip, che non ha risparmiato la stoccata sia nei confronti della sua opinionista, che di Tina Cipollari.

Il riferimento è a una delle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, durante la quale Tina ha pubblicizzato al meglio il suo libro, mostrandolo costantemente a favore delle telecamere.

Anche in quel caso Maria De Filippi, seppur con il sorriso sulle labbra, le ha chiesto di "smetterla", dato che non si poteva andare avanti per tutta la puntata con la promozione del suo libro.

Quale sarà a questo punto la reazione di Tina dopo la stoccata arrivata da Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7?

L'opinionista di Uomini e donne replicherà al padrone di casa del reality show Mediaset?

Prosegue lo stop per Uomini e donne in tv: ecco quando ritorna

In attesa di scoprirlo, prosegue lo stop per la trasmissione di Canale 5 nel daytime pomeridiano. Uomini e donne non sarà trasmesso neppure martedì 1° novembre 2022, dopo la pausa di lunedì 31 ottobre.

L'appuntamento con il dating show dei sentimenti, che prevede la presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti, tornerà in onda a partire da mercoledì 2 novembre 2022, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, seguito dal daytime di Amici 22.